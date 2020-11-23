Гибкий смартфон Xiaomi оснастят двумя экранами и выдвижной камерой

Концепт уже сравнили с Samsung Galaxy Fold.

Бренд Xiaomi разрабатывает концепт гибкого смартфона с двумя экранами. Согласно патентной документации, опубликованной на ресурсе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), новинка будет очень похожа на Samsung Galaxy Fold, передает издание LetsGoDigital.

[ + – ] Так будет выглядеть складной Xiaomi Фото: Xiaomi

Согласно задумке разработчиков, на задней панели корпуса не предусматривается отверстий для камеры. Если телефон сложен, то чтобы воспользоваться фронтальной камерой, нужно будет выдвинуть специальный модуль из верхней части корпуса. Кстати, камера получит два датчика, как видно на рисунке.

[ + – ] Телефон в сложенном и разложенном виде Фото: Xiaomi

Второй экран смартфона будет находиться с внешней стороны слева, а справа разместят тройную основную камеру, при чем все ее компоненты будут располагаться вертикально.

[ + – ] У складного Xiaomi будет два экрана - внешний и внутренний Фото: Xiaomi

Кнопка управления звуком, а также кнопка включения и отключения аппарата будут находиться на боковой части корпуса, а USB Type-C — внизу корпуса. Возможно, чо сканер отпечатка пальца будет интегрирован в область экрана.

Хотя новинка Xiaomi очень похожа на Samsung Galaxy Fold, ее возможная стоимость и другие характеристики пока не известны. Зато недавно китайская марка презентовала модель Redmi Note 9 5G по цене $150. Она является самой доступной среди 5G-смартфонов на сегодняшний день.

Ранее стало известно о характеристиках Redmi Note 9 5G. Согласно данным Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), Redmi Note 9 имеет 6,53-дюймовый дисплей IPS-формата с поддержкой Full HD+, чип MediaTek Dimensity 800U, тройную камеру 48 Мп и аккумулятор 5000 мА·ч.