Xiaomi свергла Samsung: китайская компания стала крупнейшим производителем смартфонов в мире

По итогам июня 2021 года, китайский бренд захватил долю рынка, которая ранее принадлежала Huawei.

Xiaomi укрепился на глобальном рынке смартфонов, благодаря тому, что бренду удалось "съесть" долю рынка Huawei, сдавшей позиции в следствие санкций. Согласно отчему аналитической компании Counterpoint Research, китайская компания признана крупнейшим производителем смартфонов в мире по итогам июне 2021 года.

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Об этом сообщает издание gizchina.com.

Это первый раз, когда компания добилась такого успеха. Xiaomi обогнала Samsung по ряду совокупных факторов в июне 2021 года. В итоге, ее доля в июне 2021 года составляла 17,1%, а доля южнокорейского техногиганта — 15,7%. На третьем месте находится Apple с 14,3%. Однако, если учесть данные за весь второй квартал 2021 года, то китайский бренд останется вторым после Samsung.

Согласно отчету Counterpoint Research, Xiaomi продемонстрировал рост на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, обогнав Samsung. На руку сыграло то, что корейской компании пришлось ограничить предложения для Вьетнама. В этой стране Samsung производит и поставляет большую часть своих смартфонов. Аналитики из Counterpoint заявляют, что корейская компания, скорее всего, вернет себе лидирующие позиции, как только проблемы со сбытом продукции во Вьетнаме будут решены. К этому моменту Xiaomi отступит на вторую позицию.

Тарун Патхак, директор по исследованиям Counterpoint, говорит, что с тех пор как Huawei попала под санкции, китайская компания довольно агрессивно захватывает ее долю на глобальном рынке, а именно на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока, Африки.

С момента своего дебюта в 2011 году, Xiaomi продала более 800 млн смартфонов. Уже несколько лет она уверенно завоевывает себе место в качестве крупнейшего производителя смартфонов в Индии. Компания Samsung, наоборот, потеряла популярность в Индии. Хотя китайский бренд сделал себе имя на бюджетных смартфонах, он привлекателен и своими аппаратами премиум-класса. Такие устройства, как Mi 11, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra выступают в качестве конкурентов устройствам серии Galaxy S. Фирма также готовится представить новый смартфон Mi MIX 4 с камерой, расположенной под экраном.

В этом месяце Samsung привлечет к себе внимание выпуском устройств серии Galaxy Z Fold3, Z Flip3, новых Buds и Watch. Xiaomi будет противодействовать выпуску Mi MIX4, серии Mi Pad 5 и MIUI 13.

Ранее мы сообщали о том, что Xiaomi смогла обойти компанию Apple, продав больше смартфонов по всему миру.