Smart TV у тренді: аналітики склали рейтинг найпопулярніших телевізорів 2021 року

Samsung вдалося побити світовий рекорд: 20,8 млн поставок, 33% від світового ринку і 15 років лідерства в галузі.

Samsung утримала лідерство на ринку "розумних" телевізорів у першій половині 2021 року.

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Про це пише Gizmochina, посилаючись на звіт сервісу Avi Cloud.

За підрахунками аналітиків, з початку 2021 року по всьому світу виробники відвантажили для продажу 98,3 млн "розумних" телевізорів (smart TV), порівняно з 2020-м ринок виріс на 6,8%. При цьому частка Samsung склала 20,8 млн пристроїв — на 11,9% більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Як зазначає Gizmochina, південнокорейська компанія вже 15-й рік поспіль лідирує на глобальному ринку smart TV, починаючи з 2006 року, коли випустила рідкокристалічні екрани "Бордо" ("Bordeaux"). За 2020 рік частка бренду на світовому ринку телевізорів склала 31,9%, порівняно з 2019-м показник зріс лише на 1%.

За даними Avi Cloud, у першому півріччі 2021-го друге місце з великим відривом посіла LG, яка поставила 13,1 млн телевізорів. Китайська компанія TCL опинилася на третьому місці з рекордними для неї 11,1 млн TV. Цей виробник також став головним постачальником смарт-телевізорів у Китаї, збільшивши обсяг відвантаження на 13,6% та обігнавши попереднього лідера — Xiaomi.

[ + – ] Рейтинг компаній з відвантаження ТВ-панелей Фото: Gizmochina

Hisense посіла четверте місце, відвантаживши приблизно 8,4 млн одиниць — на 5,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Xiaomi замкнула п'ятірку лідерів із результатом майже 5,4 млн ТВ-панелей.

Слідом за нею в рейтингу розташувалися: Sony (4,1 млн), Vizio (3,3 млн), Philips + AOC (3,2 млн), Skyworth (3 млн) і Sharp (2,7 млн).

[ + – ] Телевізори Samsung — найпопулярніші в світі Фото: Samsung

У звіті також зазначається, що все більше споживачів віддають перевагу OLED-дисплеям на основі органічних світлодіодів: за останні півроку виробники відвантажили 2,7 млн таких пристроїв, що на 133,3% більше порівняно з минулим роком. Як пише Gizmochina, все більше китайських компаній вдосконалюють свої навички виробництва OLED-екранів, що й збільшує їхню популярність на ринку.

Раніше стало відомо, що Xiaomi обігнала Samsung на ринку Android-смартфонів із 5G у другому кварталі 2021 року. Samsung опинилася на четвертому місці рейтингу, поступившись ще двом китайським виробникам: Vivo й Oppo. Лідером за загальними постачаннями 5G пристроїв залишається Huawei, який з початку 2019 року відвантажив 96,2 млн смартфонів.