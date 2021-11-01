Дешево и не сердито. Топ-5 лучших бюджетных Smart-телевизоров на украинском рынке

Фокус составил рейтинг недорогих ТВ-панелей, которые привлекают не только ценой, но и диагональю экрана, качеством звука, яркостью картинки и красотой дизайна.

Рынок телевизоров очень обширный и предлагает украинцам разные модели, которые отличаются ценой и качеством. Фокус публикует топ-5 бюджетных Smart TV, которые стоит приобрести в 2021 году.

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Hisense 55A7400F — самая приятная картинка из бюджетных Smart TV

Бюджетный смарт-ТВ еще не означает плохой, т.е. некачественный. К примеру, эта модель отличается от конкурентов красивым изображением с естественными цветами, которые обеспечивает продвинутая система обработки и поддержка HDR. А благодаря повышению резкости и обработке текстур в формате 4K объекты выглядят более объемными. Углы обзора 178/178 градусов позволяют разместить устройство в удобном месте, не беспокоясь об искривлении изображения, сохраняя при этом качественное изображение из разных точек комнаты. Светодиодная подсветка по всей панели дарит отличную контрастность и глубину черного. Телевизор можно разместить на ножках или стене благодаря настенному креплению VESA 200x200. Стоимость таких бюджетных телевизоров смарт-ТВ в Украине начинается от 13,5 тыс. грн.

Тип экрана: LCD (LED)

Диагональ: 55 дюймов

Разрешение: 3840x2160

Частота обновления: 60 Гц

Тюнер: PAL, SECAM, NTSC, DVB-T2, DVB-C

ОС: Android TV

Разъемы: USB 2.0 x2, HDMI 2.0 x2

Звук: 2 динамика по 12 Вт, Dolby Digital

Samsung UE65TU7102 — самый дешевый "великан" среди недорогих смарт-ТВ

Чем больше диагональ, тем дороже — логика простая, и производители "бюджетников" ее тоже придерживаются. Samsung несколько выбивается из общего ряда, ведь предлагает 65-дюймовую панель за 17-18 тыс. грн. Фирменная операционная система Tizen предлагает встроенный медиаплеер, а также технологии 4К Upscaling (пропускает Full HD сигналы через HDMI) и Time Shift (перематывает или ставит на паузу телепрограммы). Телевизор заслуживает свое место в рейтинге лучших бюджетных смарт-ТВ.

Тип экрана: LCD (LED)

Диагональ: 65 дюймов

Разрешение: 3840x2160

Частота обновления: 60 Гц

Тюнер: PAL, SECAM, NTSC, DVB-T2, DVB-C

ОС: Tizen

Разъемы: USB 2.0 х1, HDMI 2.0 x2

Звук: 2 динамика по 10 Вт, Dolby Digital

TCL 55P815 — лучший дизайн среди топ бюджетных телевизоров смарт-ТВ

Большой и недорогой телевизор с программным обеспечением Google Android TV, которое позволяет управлять системой при помощи голоса. Устройство выделяется безрамочным дизайном с центральной подставкой, крепежной совместимостью по стандарту VESA 200x200 мм. Широкий LCD-экран с LED-подсветкой, поддержкой HDR10 и высокой частотой вертикальной синхронизации обеспечивает приятную картинку как во время просмотра фильмов, так и для видеоигр. Этот телевизор смарт-ТВ недорого продается в Украине: около 14-15 тыс. грн.

Тип экрана: LCD с LED-подсветкой

Диагональ: 55 дюймов

Разрешение: 3840x2160

Частота обновления: 60 Гц

Тюнер: PAL, SECAM, NTSC, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

ОС: Android

Разъемы: HDMI 2.0 x3, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1

Звук: 2 динамика по 10 ВТ, технология Dolby Atmos

Samsung QE50Q67T — лучший экран среди топ недорогих смарт-ТВ

Рейтинг недорогих смарт-ТВ продолжает одна из самых дешевых моделей с QLED-экраном на украинском рынке. Квантовые заметно лучше передают контрастные цвета и обеспечивают большую яркость, нежели светодиодная подсветка. Вдобавок, телевизор получил среднюю диагональ и угол обзора в 178 градусов, благодаря этому просмотру видео не мешают даже прямые солнечные лучи. А напоследок, Samsung QE50Q67T получил технологию Mega Contrast для более красочных цветов и поддержку HDR. Цены на модель стартуют от 14,6 тыс. грн.

Тип экрана: QLED

Диагональ: 50

Разрешение: 3840x2160

Частота обновления:

Тюнер: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, PAL, SECAM, NTSC

ОС: Tizen

Разъемы: USB 2.0 х1, HDMI 2.0 x3;

Звук: 2 динамика по 10 Вт, Dolby Digital Plus

Sharp 4T-C55BL5EF2AB — лучший звук в рейтинге недорогих телевизоров

Довольно старая модель (2019 год выпуска) стоит почти 16 тыс. грн, однако тоже входит в рейтинг бюджетных смарт-ТВ. За эти деньги она обещает качественный звук, недоступный многим другим моделям. Прежде всего, польский производитель Sharp оснащает все модели специально разработанной звуковой системой harman/kardon, создающей "эффект кинотеатра". Конкретно эта модель обладает также сабвуфером на 15 Вт, а также поддерживает технологии Dolby Digital Plus и Digital Theater Systems (DTS) — это формат, для которого сигнал кодируют с более высоким битрейтом и меньшим сжатием. Таким образом телевизор рассчитан на домашнюю аудиосистему с пятью колонками и сабвуфером, и является одним из лучших бюджетных ТВ с функциями Smart TV.

Тип экрана: LCD (LED)

Диагональ: 55

Разрешение: 3840x2160

Частота обновления: 60 Гц

Тюнер: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, PAL, SECAM

ОС: Android 9.0

Разъемы: USB 2.0 х3, HDMI 2.0 х4

Звук: harman/kardon, два динамика по 10 ВТ, сабвуфер на 15 Вт, Dolby Digital Plus, DTS.

[ + – ] Телевизор Sharp C55BL5EF2AB

Ранее Фокус составил топ лучших моделей телевизоров 2021 года. В него вошли семь лучших смарт-ТВ, некоторые из них можно купить всего за 6 тыс. грн.