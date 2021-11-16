Телевизоры станут "умнее". Устанавливать приложения на Android TV можно прямо со смартфона

Новая функция Google Play Store пока доступна не всем пользователям, однако некоторые счастливчики уже успели опробовать ее на своих SmartTV.

Google выпустила обновление, которое позволит устанавливать приложения на телевизоры с Android TV прямо со смартфонов. Подробности приводит сайт XDA Developers.

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Раньше владельцам Smart TV с операционной системой от Google для установки сторонних приложений приходилось открывать веб-версию Play Store, однако уже сейчас некоторые пользователи тестируют новую функцию. После очередного обновления для смартфонов в фирменном магазине появляется список доступных устройств, на которые можно было загрузить и запустить программу, в том числе и телевизоры.

К примеру, один из пользователей форума Reddit опубликовал скриншот со страницы медиаплеера в Google Play Store, на котором в раскрывающемся меню отобразились его телефон и телевизор Xiaomi MIBOX4. Магазин предлагает отметить галочкой гаджеты, на которые нужно установить приложение. Стоит отметить, что для этого телевизор должен быть подключен к той же учетной записи, что и смартфон.

[ + – ] Скриншот из Google Play Market Фото: xda-developers.com

Новая функция пока доступна далеко не всем пользователям даже после обновления Play Store, да и Google еще официально объявил о ее запуске. XDA Developers предполагают, что компания только внедряет нововведения и будет постепенно распространять их через своих серверы. Скорее всего, установка приложений на SmartTV при помощи смартфонов станет доступна широкой аудитории в ближайшее время.

В мае 2021 года Google анонсировала аналогичную функцию для устройств с Wear OS. Разработчики уже добавили возможность устанавливать приложения на смарт-часы, используя онлайн-магазин в смартфоне.

Ранее эксперты узнали, что приложения из Google Play обокрали 10 млн пользователей. Они "штурмовали" пользователей всплывающими окнами и тайно оформляли платные подписки на ненужные сервисы. Фишинговая кампания затронула 70 стран по всему миру, включая и Украину.

Недавно Google представила свой самый дешевый смартфон Jio Phone Next стоимостью от $66 до $93 в зависимости от объема памяти. Устройство обладает весьма неплохими характеристиками, учитывая его цену.