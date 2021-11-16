Телевізори стануть "розумнішими". Встановлювати програми на Android TV можна прямо зі смартфона

Нова функція Google Play Store поки доступна не всім користувачам, проте деякі щасливчики вже встигли випробувати її на SmartTV.

Google випустила оновлення, яке дозволить встановлювати програми на телевізори з Android TV прямо зі смартфонів. Подробиці наводить сайт XDA Developers.

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Раніше власникам Smart TV з операційною системою від Google для встановлення сторонніх програм доводилося відкривати веб-версію Play Store, проте вже зараз деякі користувачі тестують нову функцію. Після чергового оновлення для смартфонів у фірмовому магазині з'являється список доступних пристроїв, на які можна було завантажити та запустити програму, зокрема на телевізори.

Наприклад, один із користувачів форуму Reddit опублікував скріншот зі сторінки медіаплеєра в Google Play Store, на якому в меню, що розкривається, відобразилися його телефон і телевізор Xiaomi MIBOX4. Магазин пропонує позначити галочкою гаджети, на які потрібно встановити програму. Варто зазначити, що для цього телевізор повинен бути підключений до того самого облікового запису, що і смартфон.

[ + – ] Скріншот із Google Play Market Фото: xda-developers.com

Нова функція поки що доступна далеко не всім користувачам навіть після оновлення Play Store, та й Google ще офіційно оголосив про її запуск. XDA Developers припускають, що компанія тільки впроваджує нововведення і поступово поширюватиме їх через свої сервери. Швидше за все, встановлення додатків на SmartTV за допомогою смартфонів стане доступним широкій аудиторії найближчим часом.

У травні 2021 року Google анонсувала аналогічну функцію для пристроїв з Wear OS. Розробники вже додали можливість встановлювати програми на смартгодинник, використовуючи онлайн-магазин у смартфоні.

Раніше експерти дізналися, що програми з Google Play обікрали 10 млн користувачів. Вони "штурмували" користувачів вікнами, що спливають, і таємно оформляли платні підписки на непотрібні сервіси. Фішингова кампанія торкнулася 70 країн у всьому світі, включаючи Україну.

Нещодавно Google представила свій найдешевший смартфон Jio Phone Next вартістю від $66 до $93, залежно від обсягу пам'яті. Пристрій має дуже непогані характеристики, враховуючи його ціну.