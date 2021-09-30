Будьте бдительны: приложения из Google Play украли миллионы евро у 10 млн пользователей

Вирусное ПО, скачанное на смартфоны, втайне оформляет подписки на платные сервисы, среди жертв оказались пользователи из Украины.

Около 200 приложений из магазина Google Play воруют деньги с Android-смартфонов.

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Об этом пишет Forbes, ссылаясь на экспертов из компании по кибербезопасности Zimperium.

Исследователи утверждают, что мошенники начали масштабную кампанию по распространению трояна GriftHorse в ноябре 2020 года, с тех пор он успел "заразить" около 10 млн смартфонов, работающих на операционной системе Android. При помощи примерно 200 приложений преступникам удалось украсть миллионы долларов. Больше всего пострадали жители Европы, однако размещение в Google Play позволило охватить 70 стран по всему миру, среди них оказалась и Украина.

"От Австралии до России и от Южной Африки до Соединенных Штатов пользователи мобильных устройств по всему миру были украдены благодаря этой кампании", — заявил генеральный директор Zimperium Шридхар Миттал. — "Злоумышленники за это время могли завладеть миллионами евро".

[ + – ] Красным отмечены страны, пострадавшие от приложений с троянами GriftHorse

После установки приложения навязчиво показывают всплывающие окна, информирующие о выигрыше, предлагающие забрать приз и пр. Тех, кто случайно или намеренно нажимает кнопку согласия, перенаправляют на страницу, язык которой меняется в зависимости от геолокации IP-адреса пользователя. Сайт требует ввести номер телефона, но вместо выдачи награды оформляет подписку на SMS-сервис за $40 (€30) в месяц.

Фишинговые программы маскировались под различные приложения, включая игры, переводчики, гороскопы, мониторинг физиологических показателей и даже радар для поиска паранормальных явлений. Так, зараженную программу для перевода Handy Translator Pro скачали от 500 тыс. до 1 млн пользователей.

[ + – ] Уведомления от вирусных приложений [ + – ] Сайт, который просит ввести номер телефона

"Эти вредоносные приложения для Android кажутся нормальными, когда вы читаете их описание в магазине приложений, но ложное чувство уверенности меняется, когда с пользователей ежемесячно взимается плата за премиум-сервис, на который они подписываются без их ведома и согласия", — заявили исследователи.

Трояны GriftHorse созданы с использованием фреймворка для разработки мобильных приложений Apache Cordova, который позволяет разработчикам использовать стандартные веб-технологии — HTML5, CSS3 и JavaScript для кроссплатформенных приложений. Технология позволяет автоматически устанавливать обновления, не требуя подтверждения пользователя. В то же время, ее могут использовать для размещения на сервере вредоносного кода и его запуска в реальном времени.

После сообщения от экспертов по кибербезопасности о вредоносах, Google удалила сотни зараженных программ из своего магазина и заблокировала разработчиков, однако они продолжали обманывать пользователей в течении нескольких месяцев. Как выяснила Zimperium, мошенники сменили веб-серверы для управления приложениями и перебрались на другие торговые площадки. Исследователи опубликовали на сайте полный список вредоносных приложений, хэшей и доменов, с помощью которых обворовывают пользователей.

Ранее писали, что мошенники использовали презентацию iPhone 13 для кражи Биткоина и Ethereum. Они запустили фейковую трансляцию, в ходе которой предложили перевести криптовалюту для получения двойной прибыли.