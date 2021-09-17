Аферисты использовали презентацию iPhone 13 для кражи Биткоина и Ethereum

Мошенники предложили присылать им криптовалюту, обещая вернуть в два раза больше. Их стрим посетили около 180 тыс. человек.

Во время презентации Apple мошенники украли у пользователей криптовалюту Bitcoin и Ethereum, использовав фейковый YouTube-канал.

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Об этом инциденте сообщил сайт U Today.

14 сентября состоялась онлайн-конференция компании Apple под названием California Streaming, ее транслировали как на сайте, так и в YouTube. Мошенники запустили собственную трансляцию на канале Apple Event, которая в поисковой выдаче популярного видеохостинга оказалась даже выше официальной.

[ + – ] Фейковая трансляция оказалась выше официальной в Youtube Фото: Скриншот

Злоумышленники вставили в свой стрим ролик с генеральным директором Apple Тимом Куком, а рядом разместили текстовое объявление о криптовалютном конкурсе, согласно которому компания якобы купила 100 тыс. биткоинов, а затем решила раздать 1 тыс. BTC и 10 тыс. Ethereum зрителям. По условиям, участникам нужно было перейти на сайт и отправить от 0,1 BTC на указанный там кошелек, чтобы потом получить в 2 раза больше криптовалюты. Им обещали максимальный выигрыш в 40 BTC или 1 тыс. ETH.

[ + – ] Условия "конкурса" Фото: Скриншот

По данным сайта iquides, спустя 70 мин. YouTube заблокировал мошеннический стрим, однако за это время его успели посмотреть более 180 тыс. пользователей. Пока неизвестно, сколько из них попались на удочку аферистов и отправили свою криптовалюту. На Apple Event подписались более 227 тыс. человек, вероятно, большую часть подписчиков составили боты. Канал и указанный в трансляции сайт сейчас недоступны.

Ранее писали, как мошенники украли $600 тыс. при помощи фальшивого приложения из App Store. Они создали программу, имитирующую криптовалютный кошелек Trezor. Больше всего денег потерял инвестор Филипп Христодулу, который обвиняет Apple в недобросовестной проверке приложений.

Писали также, что Apple показала на своей презентации 14 сентября. Компания представила новые устройства: iPhone 13, iPad mini и Apple Watch, которые получили новые особенности.

Недавно Apple заявила о победе над шпионским софтом Pegasus. Компания выпустила обновление для iPhone и iPad, в котором якобы исправила критическую уязвимость. До этого она уже выпускала патчи, которые так и не смогли устранить проблемы.