Аферисты использовали презентацию iPhone 13 для кражи Биткоина и Ethereum
Мошенники предложили присылать им криптовалюту, обещая вернуть в два раза больше. Их стрим посетили около 180 тыс. человек.
Во время презентации Apple мошенники украли у пользователей криптовалюту Bitcoin и Ethereum, использовав фейковый YouTube-канал.
Об этом инциденте сообщил сайт U Today.
14 сентября состоялась онлайн-конференция компании Apple под названием California Streaming, ее транслировали как на сайте, так и в YouTube. Мошенники запустили собственную трансляцию на канале Apple Event, которая в поисковой выдаче популярного видеохостинга оказалась даже выше официальной.
Злоумышленники вставили в свой стрим ролик с генеральным директором Apple Тимом Куком, а рядом разместили текстовое объявление о криптовалютном конкурсе, согласно которому компания якобы купила 100 тыс. биткоинов, а затем решила раздать 1 тыс. BTC и 10 тыс. Ethereum зрителям. По условиям, участникам нужно было перейти на сайт и отправить от 0,1 BTC на указанный там кошелек, чтобы потом получить в 2 раза больше криптовалюты. Им обещали максимальный выигрыш в 40 BTC или 1 тыс. ETH.
По данным сайта iquides, спустя 70 мин. YouTube заблокировал мошеннический стрим, однако за это время его успели посмотреть более 180 тыс. пользователей. Пока неизвестно, сколько из них попались на удочку аферистов и отправили свою криптовалюту. На Apple Event подписались более 227 тыс. человек, вероятно, большую часть подписчиков составили боты. Канал и указанный в трансляции сайт сейчас недоступны.
Ранее писали, как мошенники украли $600 тыс. при помощи фальшивого приложения из App Store. Они создали программу, имитирующую криптовалютный кошелек Trezor. Больше всего денег потерял инвестор Филипп Христодулу, который обвиняет Apple в недобросовестной проверке приложений.
Писали также, что Apple показала на своей презентации 14 сентября. Компания представила новые устройства: iPhone 13, iPad mini и Apple Watch, которые получили новые особенности.
Недавно Apple заявила о победе над шпионским софтом Pegasus. Компания выпустила обновление для iPhone и iPad, в котором якобы исправила критическую уязвимость. До этого она уже выпускала патчи, которые так и не смогли устранить проблемы.