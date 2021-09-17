Аферисти використовували презентацію iPhone 13 для крадіжки Біткоїна й Ethereum

Шахраї запропонували надсилати їм криптовалюту, обіцяючи повернути вдвічі більше. Їхній стрім відвідали майже 180 тис. осіб.

Під час презентації Apple шахраї вкрали у користувачів криптовалюту Bitcoin та Ethereum, використавши фейковий YouTube-канал.

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Про цей інцидент повідомив сайт U Today.

14 вересня відбулася онлайн-конференція компанії Apple під назвою California Streaming, її транслювали як на сайті, так і в YouTube. Шахраї запустили власну трансляцію на каналі Apple Event, яка в пошуковику популярного відеохостингу розміщувалася навіть вище, ніж офіційна.

[ + – ] Фейкова трансляція розміщувалася вище, ніж офіційна в Youtube Фото: Скриншот

Зловмисники вставили в свій стрім ролик із генеральним директором Apple Тімом Куком, а поруч розмістили текстове оголошення про криптовалютний конкурс, згідно з яким компанія нібито купила 100 тис. біткоїнів, а потім вирішила роздати 1 тис. BTC і 10 тис. Ethereum глядачам. За умовами, учасникам потрібно було перейти на сайт і відправити від 0,1 BTC на вказаний там гаманець, щоб потім отримати вдвічі більше криптовалюти. Їм обіцяли максимальний виграш 40 BTC або 1 тис. ETH.

[ + – ] Умови конкурсу Фото: Скриншот

За даними сайту iquides, через 70 хв. YouTube заблокував шахрайський стрім, проте за цей час його встигли подивитися понад 180 тис. користувачів. Поки невідомо, скільки з них попалися на вудку аферистів і відправили свою криптовалюту. На Apple Event підписалися понад 227 тис. осіб, ймовірно, більшу частину підписників склали боти. Канал і вказаний в трансляції сайт зараз недоступні.

Раніше писали, як шахраї вкрали $600 тис. за допомогою фальшивого додатка з App Store. Вони створили програму, яка імітує криптовалютний гаманець Trezor. Найбільше грошей втратив інвестор Філіп Христодулу, який звинувачує Apple в недобросовісній перевірці додатків.

Писали також, що Apple показала на своїй презентації 14 вересня. Компанія представила нові пристрої: iPhone 13, iPad mini і Apple Watch, які отримали нові особливості.

Нещодавно Apple заявила про перемогу над шпигунським софтом Pegasus. Компанія випустила оновлення для iPhone і iPad, в якому нібито виправила критичну уразливість. До цього вона вже випускала патчі, які так і не змогли усунути проблеми.