IPhone 13, iPad mini і Apple Watch: що показала Apple на своїй презентації (фото, відео)

Американська компанія показала дві версії нових iPad, iPhone 13 з новими функціями камери і процесором, а також Apple Watch з швидкою зарядкою на USB Type-C.

У вівторок, 14 вересня, відбулася нова презентація Apple, у ході якої були представлені нові Apple Watch, iPhone 13 і iPad. Трансляцію компанія вела в себе на сайті.

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iPad mini і iPad

Першим пристроєм у ході презентації Apple 2021 став найдоступніший iPad. Він отримав процесор Apple A13 Bionic і фронтальну камеру на 12 мегапікселів з кутом огляду в 122 градусів. Також заявляється підтримка Apple Pencil.

[ + – ] Новий iPad Фото: скриншот

Вартість стартує з 329 доларів. У продаж планшет надійде вже наступного тижня.

Також у ході презентації Apple 2021 купертінівці показали iPad mini, який отримав найбільші оновлення. Зокрема, тепер він має тонкі рамки і дизайн, схожий на iPad Air. Планшет отримав 8,3-дюймовий дисплей Liquid Retina з IPS панеллю. Кнопкою ввімкнення тепер буде Touch ID. З'явилася підтримка стилуса Apple Pencil і роз'єм Type C замість Lightning.

[ + – ] Новий iPad mini Фото: скриншот

[ + – ] Новий iPad mini

Вартість iPad mini стартує з 499 доларів. Старт продажів запланований наступного тижня.

Apple Watch

У ході презентації Apple 2021 був показаний і новий розумний годинник. Сьоме покоління Apple Watch отримало більший дисплей, завдяки чому на екрані поміщається на 50% більше тексту, ніж на Series 6. Автономність становитиме 18 годин. Годинник обзавівся технологією швидкої зарядки через магнітну зарядку з роз'ємом USB Type-C.

[ + – ] Дизайн нових Apple Watch Series 7 Фото: скриншот

Вартість новинки стартує від 399 доларів.

iPhone 13, Pro, mini

Головною родзинкою презентації Apple 2021 став новий iPhone. Телефон отримав нові кольори, зменшений на 20% "чубок" і процесор Apple A15 Bionic. Задні камери розробники вирішили розмістити по діагоналі.

Фото: скриншот

Процесор на 50% швидший за топові рішення в конкурентів. Чип побудований за 5 нанометровим процесором. Екран смартфона став на 28% яскравішим, хоча діагональ дисплея не змінилася.

Фото: скриншот

В iPhone 13 і 13 mini використовується більший 12-мегапіксельний сенсор основної ширококутної камери, з розміром пікселів 1,7 мкм, оптичною стабілізацією і діафрагмою f/1.6. Відеорежим отримав кінематографічний режим, який фокусується на об'єктах, як у кіно, із замиленим заднім фоном.

Вартість iPhone 13 стартує з $799, mini — $699. Варіанти пам'яті на 128, 256 і 512 Гб.

Окремо на презентації Apple 2021 був показаний iPhone 13 Pro і Pro Max. Він отримав нову OLED панель з піковою яскравістю в 1200 ніт. А також частоту оновлення 120 Hz, замість 60. Система сама регулює частоту оновлення, залежно від використання смартфона. Частота регулюється від 10 до 120 Hz — система отримала назву ProMotion.

[ + – ] iPhone 13 Pro отримав новий колір Sierra Blue Фото: скриншот

Найбільше оновлення камер

Камера отримала новий сенсор, тепер вона має 3-кратне збільшення. Ультраширока камера отримала режим макрозйомки (до 2 см), а також значно поліпшену чутливість до світла. Заявляється про приріст на 92%. Звичайна камера отримала покращену оптику, яка дозволяє у 2,2 рази захоплювати більше світла.

[ + – ] Приклад фото на iPhone 13 Pro

Усі камери отримали підтримку нічного режиму. А діапазон захоплення становить шестиразовий діапазон збільшення від надширококутного модуля до телефото. Також з'явилася підтримка запису відео у форматі ProRes 4k і 30 кадрів на секунду.

Вартість iPhone 13 Pro стартує з 999 доларів. А Pro Max з 1099 доларів. Також є версія з пам'яттю на 1 Тб.

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