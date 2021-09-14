iPhone 13, iPad mini и Apple Watch: что показала Apple на своей презентации (фото, видео)

Американская компания показала две версии новых iPad, iPhone 13 с новыми функциями камеры и процессором, а также Apple Watch с быстрой зарядкой на USB Type-C.

Во вторник, 14 сентября, состоялась новая презентация Apple, в ходе которой были представлены новые Apple Watch, iPhone 13 и iPad. Трансляцию компания вела у себя на сайте.

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iPad mini и iPad

Первым устройством, которое в ходе презентации Apple 2021, стал самый доступный iPad. Он получил процессор Apple A13 Bionic и фронтальную камеру на 12 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса. Также заявляется поддержка Apple Pencil.

[ + – ] Новый iPad Фото: скриншот

Стоимость стартует с 329 долларов. В продаже планшет поступит уже на следующей неделе.

Также в ходе презентации Apple 2021 купертиновцы показали iPad mini, который получил самое крупные обновления. В частности, теперь он имеет тонкие рамки и дизайн, похожий на iPad Air. Планшет получил 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с IPS панелью. Кнопкой включения теперь будет Touch ID. Появилась поддержка стилуса Apple Pencil и разъем Type C вместо Lightning.

[ + – ] Новый iPad mini Фото: скриншот

[ + – ] Новый iPad mini

Стоимость iPad mini стартует с 499 долларов. Старт продаж запланирован на следующей неделе.

Apple Watch

В ходе презентации Apple 2021 были показаны и новые умные часы. Седьмое поколение Apple Watch получило больший дисплей, благодаря чему на экране помещается на 50% больше текста, чем на Series 6. Автономность составит 18 часов. Часы обзавелись технологией быстрой зарядки через магнитную зарядку с разъемом USB Type-C.

[ + – ] Дизайн новых Apple Watch Series 7 Фото: скриншот

Стоимость новинки стартует от 399 долларов.

iPhone 13, Pro, mini

Главной изюминкой презентации Apple 2021 стал новый iPhone. Телефон получил новые цвета, уменьшенную на 20% "челку" и процессор Apple A15 Bionic. Задние камеры разработчики решили разместить по диагонали.

Фото: скриншот

Процессор на 50% быстрее топовых решений у конкурентов. Чип построен по 5 нанометровому процессору. Экран смартфона стал на 28% ярче, хотя диагональ дисплея не изменилась.

Фото: скриншот

В iPhone 13 и 13 mini используется более крупный 12-мегапиксельный сенсор основной широкоугольной камеры, с размером пикселей 1,7 мкм, оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.6. Видео режим получил кинематографический режим, который фокусируется на объектах, как в кино, замыляя задний фон.

Стоимость iPhone 13 стартует с $799, mini — $699. Варианты памяти на 128, 256 и 512 Гб.

Отдельно на презентации Apple 2021 был показан iPhone 13 Pro и Pro Max. Он получил новую OLED панель с пиковой яркостью в 1200 нит. А также частоту обновления 120 Hz, вместо 60. Система сама регулирует частоту обновления, в зависимости от использования смартфона. Частота регулируется от 10 до 120 Hz — система получила название ProMotion.

[ + – ] iPhone 13 Pro получил новый цвет Sierra Blue Фото: скриншот

Крупнейшее обновление камер

Камера получила новый сенсор, теперь она имеет 3-кратное увеличение. Ультраширокая камера получила режим макросъемки (до 2 см), а также значительно улучшенную чувствительность к свету. Заявляется о приросте на 92%. Обычная камера получила улучшенную оптику, которая позволяет в 2,2 раза захватывать больше света.

[ + – ] Пример фото на iPhone 13 Pro

Все камеры получили поддержку ночного режима. А диапазон увелечения составляет шестикратный диапазон увеличения от сверхширокоугольного модуля до телефото. Также появилась поддержка записи видео в формате ProRes 4k и 30 кадров в секунды.

Стоимость iPhone 13 Pro стартует с 999 долларов. А Pro Max с 1099 долларов. Также есть версия с памятью на 1 Тб.

Напомним, в Apple заявили о победе над шпионским софтом Pegasus.