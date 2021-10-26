Зато не кнопочный: Google раскрыла характеристики самого дешевого смартфона в мире

Заплатив меньше $100, пользователь получит 4-х ядерный процессор, неплохие камеры и целый ворох полезных сервисов.

Google обнародовала характеристики своего нового смартфона Jio Phone Next стоимостью от $66 (около 1730 грн). Подробности об аппарате разместили в базе данных Google Play Console, передает Gizchina.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сотрудниики Google разработали Jio Phone Next в сотрудничестве с индийской компанией Reliance Jio. Создатели подготовили две версии смартфона: Basic (базовая) за $66 и Advanced (продвинутая), за последнюю придется заплатить $93 (2440 грн). На данный момент такие расценки являются самыми низкими в мире среди новых моделей.

Стоимость легко объясняется довольно слабыми характеристиками устройства. Оно оборудовано HD+ экраном с разрешением 720 × 1440 пикселей и обладает диагональю 5,5 дюймов. За производительность отвечает четырехядерный процессор Snapdragon 215, графический ускоритель Adreno 306 операционная система Android 11 Go. Младшая версия имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а та, что подороже — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Батарея обладает емкостью 2500 мАч.

Еще во время презентации в июле разработчики объявили, что Jio Phone Next получит 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Согласно заявлению Google, смартфон поддерживает ряд полезных сервисов, таких как экранный перевод, автоматическое озвучивание текста, адаптивные фильтры камеры и виртуальный помощник Google Assistant. Смартфон поступит в продажу с предустановленными приложениями Google Duo и Camera Go.

В Google Play Console выложили также изображения смартфона JioPhone Next. На рендере можно заметить толстые рамки, переднюю камеру в верхней части экрана. Согласно отчету Gadgets360, в передней части находится слуховой динамик и множество других датчиков. На рендере также есть кнопка питания и регулировки громкости на правом ребре корпуса.

Изначально разработчики объявили, что бюджетные смартфоны поступят в продажу в сентябре, но потом дату релиза перенесли на 4 ноября. По информации издания The Indian Express, задержка связана с глобальным дефицитом полупроводниковых чипов, который повлиял на производство автомобилей, ПК и смартфонов. Reliance Jio отметила, что потратит дополнительное время на закупку деталей. Тем временем, компания тестирует JioPhone Next с ограниченным кругом пользователей.

Ранее сообщали о выходе смартфона-конструктора, который можно полностью разобрать для ремонта. Любые детали Fairphone 4 можно самостоятельно заменить, заказав на официальном сайте. Для разборки понадобится одна лишь отвертка. При этом производитель дает пять лет гарантии.

Недавно стало известно, что приложения из Google Play украли деньги у 10 млн пользователей. Вирусы, замаскированные под игры и полезные приложения, тайно подписывают людей на платные сервисы, получая доступ к банковским счетам. С ноября 2020 года вредоносное ПО успело заразить около 10 миллионов смартфонов по всему миру, в том числе и в Украине.