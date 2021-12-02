Телевізори стали ще "розумнішими": Google випустила нову ОС для Smart TV

Скоро всі зможуть насолоджуватися інтерфейсом у 4К, покращеним HDR, об'ємним звуком та іншими корисними функціями.

Компанія Google випустила нову версію операційної системи для "розумних" телевізорів — Android TV 12. Про це повідомляє офіційний сайт розробників.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На сьогоднішній день Android TV 12 доступна обмеженому колу користувачів, хоча бета-тестування вже завершилося. Якщо система ще не оновилася автоматично, це можна зробити вручну за допомогою комплекту для розробників Google ADT-3.

"Із офіційним випуском Android 12 ми також робимо останню версію платформи доступної для телебачення. Скористайтеся цією можливістю, щоб протестувати свої програми на сумісність із останньою версією Android у новому інтерфейсі Google TV", — наголошується в офіційному блозі компанії.

Android TV 12 отримав низку нових функцій і покращень у порівнянні з попередньою версією. Тепер інтерфейс телевізора відображатиметься в роздільній здатності 4K, з'явиться динамічне перемикання частоти оновлення. Крім того, розмиття фону стане привабливішим завдяки функціям RenderEffect і WindowManager, поліпшиться робота HDR і відтворення об'ємного звуку. За бажанням користувачі можуть налаштувати розмір шрифту.

З'явилися також індикатори увімкненого мікрофона та камери, як у Android 12, для більшої конфіденційності. Крім того, тепер "розумні" ТВ-панелі будуть підтримувати підключення HDMI CEC 2.0, тюнери HAL 1.1 із DTMB та покращенням продуктивності й отримають додатковий захист.

Реліз Android TV 12 відбувся приблизно через місяць після того, як Google офіційно випустив Android 12. Оновлення вже поширене на телефони Pixel і серію Samsung Galaxy S21, і в найближчі місяці цей приклад наслідують інші смартфони.

Раніше з'явилася можливість встановлювати програми на Android TV прямо зі смартфона. Для цього необхідно зв'язати обидва пристрої з одним акаунтом, відкрити програму Google Play Store і вибрати телевізор у списку.

Писали також, що Samsung оснастить майбутні телевізори MicroLED новими панелями TFT. Корпорація вже замовила дисплеї з тонкоплівкових транзисторів і може випустити покращені моделі вже у 2022 році.