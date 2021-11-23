Портативный кинотеатр: в Китае создали самый яркий герметичный Full HD проектор (видео)

Устройство можно носить в рюкзаке, однако для запуска понадобится подключить его к розетке.

Китайский стартап Jireno представил портативный проектор Cube4 со smart TV, который выводит картинку диагональю 200 дюймов в Full HD. Подробности о новом устройстве стали известны изданию New Atlas.

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Разработчики собирают деньги на краудфаундинговой платформе KickStarter, выпуск запланирован на февраль 2022 года. Они представили свое детище как "самый яркий в мире 100% герметичный портативный проектор". Заявленная яркость составляет 500 люменов (ANSI), а контрастность — 3000:1. Как отмечает New Atlas, недавно на рынке появился мобильный проектор Xgimi Halo яркостью 600-800 ANSI люменов, однако он не герметичный.

Алюминиевый корпус Cube4 хорошо защищен от воды и пыли, что позволяет выносить его на улицу, не опасаясь внезапного дождя и порывов ветра. Кроме того, герметичный оптический блок исключает появление пятен на объективе через несколько месяцев работы. Светодиодный источник света рассчитан на 30 тыс. ч работы.

Jireno обещает вывод на экран изображения с разрешением 1920x1080 и поддержку декодирования изображений в 4К. Выбрать оптимальную дистанцию до экрана помогут технологии автоматического фокуса и коррекции трапецеидальных искажений. Технология HDR10+ обеспечит высокую детализацию ярких и темных областей при просмотре видео. Два встроенных динамика мощностью 5 Вт с питанием от аудиотехнологии Vidu передают как высокие, так и низкие частоты звука, делая Cube4 универсальным решением как для домашнего кинотеатра, так и отдыха на улице.

Функцию Smart TV обеспечивает собственная операционная система Jireno на базе Android TV. При доступе к беспроводному Интернету, юзеры смогут использовать множество развлекательных приложений и стриминговых сервисов. На экран также можно вывести контент с мобильных устройств, подключенных по Bluetooth 5.0. Вдобавок, есть порты HDMI 2.0, USB типа A и C, а также 3,5-мм разъем для наушников. Проектор оснащен процессором Amlogic T972, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти.

Модель настолько компактная, что ее можно спрятать в рюкзак или повсюду носить с собой, держа за специальную ручку. Управлять проектором предлагают при помощи пульта с голосовым управлением. В то же время, у Cube4 нет встроенной батареи, поэтому она работает исключительно от розетки или генератора.

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