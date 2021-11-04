Телевизоры не нужны: Xiaomi представила первый в мире "умный" проектор с Dolby Vision
Устройство воспроизводит звук в хорошем качестве и поддерживает функцию голосового управления.
Xiaomi представила первый в мире лазерный проектор Laser Cinema 2 4K с поддержкой технологии Dolby Vision. Подробнее о характеристиках устройства пишет ITHome.
Проектор использует ультракороткие фокусные линзы с большой глубиной резкости (0,23), чтобы выводить изображение диагональю 100 дюймов прямо на стену — для наилучшего качества его лучше всего расположить в 20 см от поверхности. Главной особенностью является является технология Dolby Vision, которая обеспечивает широкий динамический диапазон метаданных для более детального отображения каждого кадра, настройки идеальной яркости, цвета и резкости в соответствии с цветовым объемом дисплея.
Кроме того Xiaomi Laser Cinema 2 4K поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos. Проектору не нужны отдельные колонки — в него встроены два динамика мощностью 15 Вт, а также четыре микрофона для голосового управления. Как утверждают разработчики, прибор обеспечивает разрешение 4К, контрастность 3000 : 1 и световой поток 2400 ANSI лм, а также поддерживает HDR10 и MEMC, стандартную цветовую гамму Rec.709.
Производительность Laser Cinema 2 обеспечивает 64-битный процессор MediaTek MT9669 (1,9 ГГц), а также оперативная память объемом 3 ГБ. Операционная система MIUl for TV с искусственным интеллектом использует Xiaomi Video, чтобы предлагать контент на основе уже просмотренных видео. Имеется также технология компенсации движения MEMC, устраняющая смазывание при просмотре спортивных соревнований или динамичных сцен.
Проектор оборудован двумя портами USB 2.0 и RJ-45, а также тремя разъемами HDMI 2.0, один разъем Ethernet. Встроенная оптическая система может увеличивать яркость на 20%, средняя же составляет 2400 ANSI люмен. Еще одной фишкой стали датчики движения — система улавливает приближение человека и снижает яркость для защиты глаз от лазерных лучей.
Благодаря таким характеристикам устройство вполне может заменить телевизор или домашний кинотеатр. Его уже можно заказать в Китае за $2030 (53 165 грн).
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