Телевизоры не нужны: Xiaomi представила первый в мире "умный" проектор с Dolby Vision

Устройство воспроизводит звук в хорошем качестве и поддерживает функцию голосового управления.

Xiaomi представила первый в мире лазерный проектор Laser Cinema 2 4K с поддержкой технологии Dolby Vision. Подробнее о характеристиках устройства пишет ITHome.

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Проектор использует ультракороткие фокусные линзы с большой глубиной резкости (0,23), чтобы выводить изображение диагональю 100 дюймов прямо на стену — для наилучшего качества его лучше всего расположить в 20 см от поверхности. Главной особенностью является является технология Dolby Vision, которая обеспечивает широкий динамический диапазон метаданных для более детального отображения каждого кадра, настройки идеальной яркости, цвета и резкости в соответствии с цветовым объемом дисплея.

Кроме того Xiaomi Laser Cinema 2 4K поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos. Проектору не нужны отдельные колонки — в него встроены два динамика мощностью 15 Вт, а также четыре микрофона для голосового управления. Как утверждают разработчики, прибор обеспечивает разрешение 4К, контрастность 3000 : 1 и световой поток 2400 ANSI лм, а также поддерживает HDR10 и MEMC, стандартную цветовую гамму Rec.709.

[ + – ] проектор Xiaomi Laser Cinema 2 4K Фото: gizchina

Производительность Laser Cinema 2 обеспечивает 64-битный процессор MediaTek MT9669 (1,9 ГГц), а также оперативная память объемом 3 ГБ. Операционная система MIUl for TV с искусственным интеллектом использует Xiaomi Video, чтобы предлагать контент на основе уже просмотренных видео. Имеется также технология компенсации движения MEMC, устраняющая смазывание при просмотре спортивных соревнований или динамичных сцен.

[ + – ] Технология обработки видео в действии Фото: Xiaomi

Проектор оборудован двумя портами USB 2.0 и RJ-45, а также тремя разъемами HDMI 2.0, один разъем Ethernet. Встроенная оптическая система может увеличивать яркость на 20%, средняя же составляет 2400 ANSI люмен. Еще одной фишкой стали датчики движения — система улавливает приближение человека и снижает яркость для защиты глаз от лазерных лучей.

Благодаря таким характеристикам устройство вполне может заменить телевизор или домашний кинотеатр. Его уже можно заказать в Китае за $2030 (53 165 грн).

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