ТБ не потрібні: Xiaomi представила перший у світі "розумний" проектор із Dolby Vision

Пристрій відтворює звук у високій якості та підтримує функцію голосового керування.

Xiaomi представила перший у світі лазерний проектор Laser Cinema 2 4K із підтримкою технології Dolby Vision. Докладніше про характеристики пристрою пише ITHome.

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Проектор використовує ультракороткі фокусні лінзи з великою глибиною різкості (0,23), щоб виводити зображення діагоналлю 100 дюймів прямо на стіну — для найкращої якості його найкраще розташувати за 20 см від поверхні. Головною особливістю є технологія Dolby Vision, яка забезпечує широкий динамічний діапазон метаданих для більш детального відображення кожного кадру, налаштування ідеальної яскравості, кольору та різкості відповідно до колірного об'єму дисплея.

Крім того, Xiaomi Laser Cinema 2 4K підтримує технологію об'ємного звуку Dolby Atmos. Проектору не потрібні окремі колонки — в нього вбудовані два динаміки потужністю 15 Вт, а також чотири мікрофони для голосового керування. Як стверджують розробники, прилад забезпечує роздільну здатність 4К, контрастність 3000 : 1 і світловий потік 2400 ANSI лм, а також підтримує HDR10 та MEMC, стандартну кольорову гаму Rec.709.

[ + – ] Проектор Xiaomi Laser Cinema 2 4K Фото: gizchina

Продуктивність Laser Cinema 2 забезпечує 64-бітовий процесор MediaTek MT9669 (1,9 ГГц), а також оперативну пам'ять об'ємом 3 ГБ. Операційна система MIUl for TV зі штучним інтелектом використовує Xiaomi Video, щоб пропонувати контент на основі вже переглянутих відео. Є також технологія компенсації руху MEMC, що усуває змащення під час перегляду спортивних змагань або динамічних сцен.

[ + – ] Технологія обробки відео в дії Фото: Xiaomi

Проектор обладнаний двома портами USB 2.0 та RJ-45, а також трьома роз'ємами HDMI 2.0, один роз'єм Ethernet. Вбудована оптична система може збільшувати яскравість на 20%, середня становить 2400 ANSI люмен. Ще однією фішкою стали датчики руху — система вловлює наближення людини та знижує яскравість для захисту очей від лазерних променів.

Завдяки таким характеристикам пристрій може замінити телевізор або домашній кінотеатр. Його вже можна замовити у Китаї за $2 030 (53 165 грн).

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