Топ-8 SmartTV для домашніх розваг: максимум задоволення від стримів, ігор і серіалів

На ринку представлена величезна кількість смарт-телевізорів, і ми розповімо про моделі, які здатні забезпечити вам дозвілля на високому рівні.

Сучасні SmartTV дозволяють не тільки вмикати доступні телеканали, а й виходити в інтернет для пошуку цікавих серіалів, запуску стримів або ігор.

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Видання Popular Mechanics представило топ-8 смарт-телевізорів із діагоналлю 75 дюймів для домашніх розваг.

Виробники піклуються про те, щоб споживачі могли вибрати телевізор залежно від своїх потреб, можливостей і розмірів житла. Часом навіть одна модель може мати варіанти з різними діагоналями екрана: від 30 до 110 дюймів. По-справжньому широкий формат починається від 75 дюймів, саме його експерти й обрали для свого рейтингу смарт-телевізорів. У списку топових брендів смарт-телевізорів виявилися Sony, Samsung, LG, Hisense і TCL.

При виборі телевізора грають роль такі критерії:

Роздільна здатність — це кількість пікселів, від нього залежить деталізація картинки. Слід орієнтуватися на 4К, адже моделі з 8К дорогі, та й контенту під них мало.

Тип панелі — вибір стоїть між OLED (якість) і LED/LCD (доступність).

Частота оновлення — наскільки швидко та плавно екран змінює кадри.

HDR — це технологія, що відповідає за широту колірної гами, а значить за деталізацію та контраст. Кращі смарт-телевізори коштують недешево, тому ціна теж має значення.

Sony X950H — кращий кандидат з 4K

Дисплей: LED 4K + HDR

Частота оновлення: 120 Гц

ПЗ: Android TV із Google Assistant

Телевізор потрапив у топ, як кращий у своєму класі, завдяки процесору Sony X1. Висока частота оновлення забезпечує максимально плавну зміну кадрів і швидкий відгук під час відеоігор. Значним недоліком є ціна смарт-телевізорів, адже в Україні вона стартує від 63 тис. грн.

Samsung Q60A — кращий серед QLED TV

Дисплей: QLED UHD 4K + HDR

Частота оновлення: 60 Гц

ПЗ: Alexa, Bixby, Google, SmartThings

Хоча цей смарт-телевізор на 75 дюймів відноситься до середньої цінової категорії, він може здивувати глядача технологією QLED Quantum Dot, подвійним світлодіодним підсвічуванням, наявністю HDR і фірмовим процесором Quantum 4K. Розробники обладнали його 3-ма портами HDMI для підключення до різних мультимедійних пристроїв, проте частота оновлення розчарує вимогливих геймерів і любителів стримів. В Україні модель пропонують за 40-45 тис. грн.

Hisense 75A6G 4K TV — найкраща ціна на ринку

Дисплей: 4K + UHD

Частота оновлення: 60 Гц

ПЗ: Android TV

Американські експерти визнали цей телевізор кращим варіантом із діагоналлю 75 дюймів вартістю менше $1 тис. При скромній ціні модель отримала хороший дисплей, повнорозмірне підсвічування і 4 порти HDMI. Завдяки ОС Android користувачі можуть управляти пристроєм за допомогою голосу та проводити стрим із вбудованого Chromecast. Недорогий смарт-телевізор на 75 дюймів Hisense 75A6G випустили на ринок у 2021 році, тому він поки не встиг дістатися до України, хоча його можна замовити на Amazon за $790 (21 тис. грн.). Такий же смарт телевізор купити недорого можна з діагоналлю 65 дюймів — обійдеться він приблизно в 40 тис. грн.

[ + – ] Hisense 75A6G 4K TV Фото: Скриншот

LG LED Smart TV 4K — кращий друг геймерів

Дисплей: 4K LED + UHD

Частота оновлення: 120 Гц

ПЗ: Alexa, Google, Apple HomeKit

Завдяки надтонкому дизайну 75-дюймовий смарт-телевізор LG відмінно підходить для кріплення на стіну. Світлодіодний дисплей із високою частотою оновлення подарує приємні враження від перегляду спортивних матчів або відеоігор. WebOS від LG, інтерфейс ThinQ AI та пульт дистанційного керування дозволять поєднати LG LED Smart TV з системою розумного будинку, наприклад, Alexa, Google або Apple. В Україні модель продають приблизно за 41 тис. грн.

[ + – ] LG LED Smart TV 4K Фото: LG

Samsung Frame QLED LS03 — кращий дизайн

Дисплей: 4K QLED

Частота оновлення: 120 Гц

ПЗ: Alexa, Bixby, Google, SmartThings

Головною фішкою такого смарт-телевізора Samsung є режим для відображення предметів мистецтва — він має вигляд рамки та може демонструвати картини з великої бібліотеки виробника. Таким чином Samsung Frame може вписатися практично в будь-який інтер'єр і створити додатковий затишок, навіть якщо не використовується за прямим призначенням. Крім того, модель покаже фільми та серіали в ідеальній якості завдяки 100-процентному обсягу кольору та квантовому процесору. Коштує таке задоволення недешево — близько 80 тис. грн.

[ + – ] Samsung Frame QLED LS03 Фото: Samsung

TCL 5 Series 75S5355 — ідеальний інструмент для cтримів

Дисплей: 4K QLED HDR

Частота оновлення: 60 Гц

ПЗ: Roku

Якісний і недорогий 75-дюймовий телевізор, орієнтований на потоковий сервіс Roku, запущений Netflix. Відносно низьку частоту оновлення TCL компенсує автоматичним ігровим режимом, який поліпшує плавність і знижує затримку. Крім того, вбудована ОС Roku надає доступ до популярних потокових сервісами, потрібно лише знати, як налаштувати смарт-телевізор для цієї мети. Вельми специфічний варіант для жителів України, проте модель можна замовити на Amazon за $1200 (32 тис. грн).

Sony X80J — для любителів серіалів і шоу

Дисплей: 4K LED + HDR

Частота оновлення: 60 Гц

ПЗ: Google, Alexa, Apple

Для любителів Google Smart TV компанія Sony приготувала чудовий телевізор — X80J. Він дозволяє отримати доступ до всіх потокових сервісів, навіть до Alexa й Apple AirPlay. Технологія TRILUMINOS Pro забезпечує ширший колірний спектр і HDR з Dolby Vision для поліпшення деталей і контрастності. Модель вийшла недавно і за кілька днів має надійти в українські магазини, проте в США її вже продають за $1300 (34,5 тис. грн).

Samsung Crystal UHD AU8000 Series — дорогий, але стильний

Дисплей: 4K UHD + HDR

Частота оновлення: 60 Гц

ПЗ: Google, Alexa, Bixby

Модель Crystal AU8000 виділяється серед конкурентів завдяки своєму динамічному кольоровому дисплею 4K, що складається з найчистіших маленьких кристалів, які забезпечують чітке зображення. На борту є 3 стандартні порти HDMI, але немає HDMI 2.1, що стане серйозною перешкодою для професійних геймерів. Телевізор має гарний вигляд на стіні, однак фірмове кріплення Slim Fit для мінімальних зазорів продається окремо. Вартість Samsung Crystal AU8000 в Україні становить близько 45 тис. грн.

[ + – ] Samsung Crystal UHD AU8000 Фото: Samsung

Раніше Фокус опублікував топ-7 найкращих Smart TV 2021 року. Як виявилося, якісний телевізор в Україні можна купити за ціною від 6 тис. грн.