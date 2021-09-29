Топ-8 SmartTV для домашних развлечений: максимум удовольствия от стримов, игр и сериалов

На рынке представлено огромное количество смарт-телевизоров, и мы расскажем о моделях, которые способны обеспечить вам досуг на высоком уровне.

Современные SmartTV позволяют не только включать доступные телеканалы, но и выходить в Интернет для поиска интересных сериалов, запуска стримов или игр.

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Издание Popular Mechanics представило топ-8 смарт-телевизоров с диагональю 75 дюймов для домашних развлечений.

Производители заботятся о том, чтобы потребители могли выбрать телевизор в зависимости от своих потребностей, возможностей и размеров жилья. Порой даже одна модель может иметь варианты с разными диагоналями экрана: от 30 до 110 дюймов. По-настоящему широкий формат начинается от 75 дюймов, именно его эксперты и выбрали для своего рейтинга смарт-телевизоров. В списке топовых брендов смарт-телевизоров оказались Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL.

При выборе телевизора играют роль такие критерии:

Разрешение — это количество пикселей, от него зависит детализация картинки. Следует ориентироваться на 4К, ведь модели с 8К дорогие, да и контента под них мало.

Тип панели — выбор стоит между OLED (качество) и LED/LCD (доступность).

Частота обновления — насколько быстро и плавно экран меняет кадры.

HDR — это технология, отвечающая за широту цветовой гаммы, а значит за детализацию и контраст. Лучшие смарт-телевизоры стоят недешево, поэтому цена тоже имеет значение.

Sony X950H — лучший кандидат с 4K

Дисплей: LED 4K + HDR

Частота обновления: 120 Гц

ПО: Android TV с Google Assistant

Телевизор попал в топ, как лучший в своем классе, благодаря процессору Sony X1. Высокая частота обновления обеспечивает максимально плавную смену кадров и быстрый отклик во время видеоигр. Значительным недостатком является цена смарт-телевизоров, ведь в Украине она стартует от 63 тыс. грн.

Samsung Q60A — лучший среди QLED TV

Дисплей: QLED UHD 4K + HDR

Частота обновления: 60 Гц

ПО: Alexa, Bixby, Google, SmartThings

Хотя этот смарт-телевизор на 75 дюймов относится к средней ценовой категории, он может удивить зрителя технологией QLED Quantum Dot, двойной светодиодной подсветкой, наличием HDR и фирменным процессором Quantum 4K. Разработчики оборудовали его 3-мя портами HDMI для подключения к разным мультимедийным устройствам, однако частота обновления разочарует требовательных геймеров и любителей стримов. В Украине модель предлагают за 40-45 тыс. грн.

Hisense 75A6G 4K TV — лучшая цена на рынке

Дисплей: 4K + UHD

Частота обновления: 60 Гц

ПО: Android TV

Американские эксперты признали этот телевизор лучшим вариантом с диагональю 75 дюймов стоимостью меньше $1 тыс. При скромной цене модель получила хороший дисплей, полноразмерную подсветку и 4 порта HDMI. Благодаря ОС Android пользователи могут управлять устройством при помощи голоса и проводить стримы со встроенного Chromecast. Недорогой смарт-телевизор на 75 дюймов Hisense 75A6G выпустили на рынок в 2021 году, поэтому он пока не успел добраться до Украины, хотя его можно заказать на Amazon за $790 (21 тыс. грн.). Такой же смарт телевизор купить недорого можно с диагональю 65 дюймов – обойдется он примерно в 40 тыс. грн.

[ + – ] Hisense 75A6G 4K TV Фото: Скриншот

LG LED Smart TV 4K — лучший друг геймеров

Дисплей: 4K LED + UHD

Частота обновления: 120 Гц

ПО: Alexa, Google, Apple HomeKit

Благодаря сверхтонкому дизайну, 75-дюймовый смарт-телевизор LG отлично подходит для крепления на стену. Светодиодный дисплей с высокой частотой обновления подарит приятные впечатления от просмотра спортивных матчей или видеоигр. WebOS от LG, интерфейс ThinQ AI и пульт дистанционного управления позволят совместить LG LED Smart TV с системой умного дома, например, Alexa, Google или Apple. В Украине модель продают примерно за 41 тыс. грн.

[ + – ] LG LED Smart TV 4K Фото: LG

Samsung Frame QLED LS03 — лучший дизайн

Дисплей: 4K QLED

Частота обновления: 120 Гц

ПО: Alexa, Bixby, Google, SmartThings

Главной фишкой такого смарт-телевизора Samsung является режим для отображения предметов искусства — он выглядит как рамка и может демонстрировать картины из обширной библиотеки производителя. Таким образом Samsung Frame может вписаться практически в любой интерьер и создать дополнительный уют, даже если не используется по прямому назначению. Кроме того, модель покажет фильмы и сериалы в идеальном качестве благодаря 100-процентному объему цвета и квантовому процессору. Стоит такое удовольствие недешево — около 80 тыс. грн.

[ + – ] Samsung Frame QLED LS03 Фото: Samsung

TCL 5 Series 75S5355 — идеальный инструмент для cтримов

Дисплей: 4K QLED HDR

Частота обновления: 60 Гц

ПО: Roku

Качественный и недорогой 75-дюймовый телевизор, ориентированный на потоковый сервис Roku, запущенный Netflix. Относительно низкую частоту обновления TCL компенсирует автоматическим игровым режимом, улучшающим плавности и снижающий задержку. Кроме того, встроена ОС Roku предоставляет доступ к популярным потоковыми сервисами, нужно лишь знать, как настроить смарт-телевизор для этой цели. Весьма специфический вариант для жителей Украины, однако модель можно заказать на Amazon за $1200 (32 тыс. грн).

Sony X80J — для любителей сериалов и шоу

Дисплей: 4K LED + HDR

Частота обновления: 60 Гц

ПО: Google, Alexa, Apple

Для любителей Google Smart TV компания Sony приготовила превосходную ТВ-панель — X80J. Она позволяет получить доступ ко всем потоковым сервисам, даже к Alexa и Apple AirPlay. Технология TRILUMINOS Pro обеспечивает более широкий цветовой спектр и HDR с Dolby Vision для улучшения деталей и контрастности. Модель вышла недавно и вскоре должна поступить в украинские магазины, однако в США ее уже продают за $1300 (34,5 тыс. грн).

Samsung Crystal UHD AU8000 Series — дорогой, но стильный

Дисплей: 4K UHD + HDR

Частота обновления: 60 Гц

ПО: Google, Alexa, Bixby

Модель Crystal AU8000 выделяется среди конкурентов благодаря своему динамическому цветному дисплею 4K, состоящему из чистейших маленьких кристаллов, которые обеспечивают четкое изображение. На борту имеются 3 стандартных порта HDMI, но нет HDMI 2.1, что станет серьезным препятствием для профессиональных геймеров. Телевизор будет хорошо смотреться на стене, однако фирменное крепление Slim Fit для минимальных зазоров продается отдельно. Стоимость Samsung Crystal AU8000 в Украине составляет около 45 тыс. грн.

[ + – ] Samsung Crystal UHD AU8000 Фото: Samsung

Ранее Фокус опубликовал топ-7 лучших Smart TV 2021 года. Как оказалось, качественный телевизор в Украине можно купить по цене от 6 тыс. грн.