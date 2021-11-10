Обзор лазерных проекторов. Топ-5 лучших моделей, которые продаются в Украине

Хороший лазерный проектор позволяет смотреть фильмы даже при дневном свете, но должен быть достаточно ярким и мощным.

В последнее время стало появляться все больше проекторов с функциями SmartTV, которые заменяют традиционные панели в домашних условиях или в офисах. Фокус представляет обзор лучших лазерных проекторов, которые можно купить в Украине.

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Яркость

Это один из главнейших показателей для лазерного проектора, он определяет, насколько хорошим будет изображение при дневном или просто хорошем комнатном освещении. В среднем для комфортного просмотра достаточно 2000 люмен. Если же яркости не хватает — достаточно просто задернуть шторы. Не стоит забывать, что большинство домашних лазерных проекторов рассчитаны на просмотр фильмов в темноте.

Контрастность

Отношение максимальной точки освещенности экрана к минимальной имеет большое значение для качества картинки. Для домашних моделей наиболее приемлемой контрастностью считается 1:1000.

Общая потребляемая мощность

При одинаковых показателях проекторы и телевизоры создают одинаковое по размеру и яркости изображение. Минимальное значение для хорошего домашнего кинотеатра — 200 Вт.

Проекционное соотношение

Соотношение ширины изображения и расстояния проектора до экрана, оптика каждой модели имеет минимальные и максимальные границы. Этот параметр нужно учитывать, чтобы удобно расположить устройство в комнате и получить от него максимальный эффект. Многие бренды указывают на сайтах калькулятор, который позволяет рассчитать соотношение и выбрать подходящую модель лазерного проектора для дома.

Разрешение

Определяет количество пикселей. Чем их больше, тем более четким и качественным изображение выглядит с близкого расстояния.

Матричные технологии

Существует два основных вида. 3LCD точнее передает цвета, а DLP обеспечивает лучший контраст и глубину черного.

Разъемы

Определяют общую функциональность модели. К примеру, HDMI позволяет подключить проектор к ПК, а USB – запустить видео с флешки. Все зависит от того, как пользоваться лазерным проектором.

Дополнительные фишки

Современные технологии, такие как Dolby Vision, значительно улучшают качество проектора, но и увеличивают цену.

Цена

Проекторы становятся тем лучше телевизоров, чем шире максимально доступная диагональ. В дневное время простые шторы делают проектор в 2-3 раза выгоднее ТВ при одинаковой яркости изображения.

Проектор Xiaomi Fengmi Laser TV 4K Cinema Pro

Вдохновившись успехом Fengmi 4K, Xiaomi выпустила в 2020 году улучшенную версию Pro. Ее оснастили более мощным процессором Amlogic T972 с частотой до 1,9 ГГц, а также поддержкой декодированного видео разрешением 8K. Ультракороткая линза позволяет устанавливать лазерный проектор Xiaomi 4К почти в упор к стене, что позволит сэкономить место. Модель дорогая, однако благодаря своим характеристикам заслужила место в топе, как одна из самых продвинутых в Украине. Xiaomi Fengmi Laser TV 4K Cinema Pro – отличный лазерный проектор для домашнего кинотеатра.

Яркость: 2400 ANSI лм

Контрастность: 3300:1

Потребляемая мощность: 330 Вт

Проекционное соотношение: 0.14 м (40 дюймов) — 0.5 м (200 дюймов)

Разрешение: 4К (3840x2160)

Матричные технологии: DLP

Разъемы: HDMI х 2, HDMI/ARC, AV, USB 2.0, Аудио выход 3,5мм, аудио выход SPDI/F, LAN

Дополнительные фишки: HDR10, встроенная акустическая система DTS + DOLBY dual

ОС: MIUI TV, FengOS

Цена: 68 тыс. грн

[ + – ] Проектор Xiaomi Fengmi Laser TV 4K Cinema Pro

Проектор Samsung The Premiere SLP7T

Лазерный проектор Samsung обещает качественную и яркую картинку даже при дневном свете без использования штор, ссылаясь на внутренние исследования. Он хорошо подходит в качестве домашнего кинотеатра благодаря функциям SmartTV и 30-ватным 2.2-канальным динамикам. Кроме того, лазерный проектор Premiere имеет корпус с закругленными краями, а потому хорошо впишется почти в любой интерьер. Лазерный проектор Samsung 4К с пультом позволяет управлять изображением не вставая с дивана, а технология AirPlay 2 — показывать фото и видео прямо с iPhone.

Яркость: 2200 ANSI лм

Контрастность: 1500:1

Потребляемая мощность: 320 Вт

Проекционное соотношение: 0.19 м (90 дюймов) — 0.42 м (120 дюймов)

Разрешение: 4К (3840 x 2160)

Матричные технологии: DLP

Разъемы: HDMI х 3, USB, Ethernet (LAN); антенный вход (вход для эфирного/кабельного/спутникового ТВ), HDMI Quick Switch, Anynet+ (HDMI-CEC), eARC,

Дополнительные фишки: Picture Engine, Dolby Digital Plus, Auto Motion Plus, Dialog Enhancement, HDR10 +, FILMMAKER MODE, AirPlay 2, Game Enhancer.

ОС: Tizen

Цена: от 85 тыс. грн

[ + – ] Лазерный проектор Samsung

Проектор LG HF80LSR

Довольно старая модель (2019 года выпуска), которая все еще относительно недорого продается в Украине. В отличие от предыдущих моделей, для большого изображения лазерный проектор LG придется установить довольно далеко от стены, да и яркость не самая лучшая. Несмотря на это, HF80LSR — хороший проектор за свои деньги.

Яркость: 2000 ANSI лм

Контрастность: 150000:1

Потребляемая мощность: 150 Вт

Проекционное соотношение: 0.9 м (30 дюймов) — 3.7 м (120 дюймов)

Разрешение: Full HD (1920x1080)

Матричные технологии: DLP

Разъемы: HDMI (CEC) х 2, один с поддержкой ARC (HDMI2), Toslink, оптический аудиовыход, USB 2.0, Ethernet (LAN), аудиоразъем 3,5 мм

Дополнительные фишки: LG TV Plus, беспроводной прием звука Miracast и Intel WiDi, DLNA, MHL, управление голосом, Triple XD Engine

ОС: Smart TV webOS 4.0

Цена: от 36 тыс. грн

[ + – ] Компактный проектор LG HF80LSR

Проектор Xiaomi Mijia ALPD 3.0

Этот лазерный проектор Xiaomi – один из самых дешевых на украинском рынке, которые обеспечивают 4К-разрешение. У модели нет особых фишек, и для максимально большого изображения ей придется выделить тумбочку в 5 метрах от экрана, другими словами, необходима очень большая комната. В то же время, лазерный проектор Mijia ALPD 3.0 оснащен хорошей звуковой системой.

Яркость: 2400 лм

Контрастность: 15000:1

Потребляемая мощность: 200 Вт

Проекционное соотношение: 1 м (50 дюймов) — 5 м (150 дюймов).

Разрешение: 4К (3840x2160)

Матричные технологии: DLP

Разъемы: HDMI х 2, HDMI/ARC, USB 2.0 х 2, аудиовыход 3,5 мм, аудио выход SPDI/F (оптический), LAN

Дополнительные фишки: DOLBY DTS Звук, Miracast, AirPlay, DLNA, HDR10

ОС: MIUI TV, Android 9.0

Цена: от 32 тыс. грн

[ + – ] Лазерный проектор Xiaomi

Проектор XGIMI Aura

Лазерные 3D-проекторы встречаются редко, и стоят недешево. XGIMI Aura позволяет проецировать яркую и качественную картинку на стену или экран под любым углом. Этот лазерный короткофокусный проектор также обладает четырьмя встроенными динамиками общей мощностью 60 Вт.

Яркость: 2400 ANSI лм

Контрастность: 3.000:1

Потребляемая мощность: 300 Вт

Проекционное соотношение: 0,1 м (80 дюймов) — 0,4 м (150 дюймов)

Разрешение: 4К Ultra HD 3840х2160

Матричные технологии: DLP Link с поддержкой 3D

Разъемы: HDMI 2.0 х 3, USB 2.0 х 3, mini-jack (3.5mm), Ethernet (RJ-45), Mini USB

Дополнительные фишки: Chromecast, интеллектуальная настройка экрана, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений (± 40 градусов), автофокус, Dolby и DTS

ОС: Android TV 10

Цена: около 89 тыс. грн

[ + – ] Лазерный 3D-проектор

Совсем недавно Xiaomi представила первый лазерный проектор с Dolby Vision. Модель Laser Cinema 2 4K оснащена ультракороткими фокусными линзами, которые позволяют установить ее в 20 сантиметрах от стены. Вдобавок, она поддерживает объемный звук Dolby Atmos.