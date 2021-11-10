Огляд лазерних проекторів. Топ-5 найкращих моделей, які продаються в Україні.

Хороший лазерний проектор дозволяє дивитися фільми навіть у денному світлі, але має бути досить яскравим і потужним.

Останнім часом стало з'являтися все більше проекторів із функціями SmartTV, які замінюють традиційні панелі в домашніх умовах чи офісах. Фокус представляє огляд найкращих лазерних проекторів, які можна придбати в Україні.

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Яскравість

Це один із найголовніших показників для лазерного проектора, він визначає, наскільки хорошим буде зображення у денному або просто хорошому кімнатному освітленні. В середньому для комфортного перегляду достатньо 2000 люменів. Якщо ж яскравості не вистачає — достатньо просто задерти штори. Не варто забувати, що більшість домашніх лазерних проекторів розраховані на перегляд фільмів у темряві.

Контрастність

Відношення максимальної точки освітленості екрану до мінімальної має велике значення якості картинки. Для домашніх моделей найбільш прийнятною контрастністю є 1:1000.

Загальна споживана потужність

При однакових показниках проектори та телевізори створюють однакове за розміром та яскравістю зображення. Мінімальне значення для хорошого домашнього кінотеатру – 200 Вт.

Проекційне співвідношення

Співвідношення ширини зображення та відстані проектора до екрану, оптика кожної моделі має мінімальні та максимальні межі. Цей параметр потрібно враховувати, щоб зручно розташувати пристрій у кімнаті та отримати від нього максимальний ефект. Багато брендів вказують на сайтах калькулятор, який дозволяє розрахувати співвідношення та вибрати відповідну модель лазерного проектора для дому.

Розширення

Визначає кількість пікселів. Чим їх більше, тим чіткішим і якіснішим зображення виглядає з близької відстані.

Матричні технології

Існує два основні види. 3LCD точніше передає кольори, а DLP забезпечує найкращий контраст і глибину чорного.

Роз'єми

Визначають загальну функціональність моделі. Наприклад, HDMI дозволяє підключити проектор до ПК, а USB запустити відео з флешки. Все залежить від того, як користуватись лазерним проектором.

Додаткові фішки

Сучасні технології, такі як Dolby Vision значно покращують якість проектора, але і збільшують ціну.

Ціна

Проектори стають кращими за телевізори, чим ширша максимально доступна діагональ. У денний час прості штори роблять проектор у 2-3 рази вигіднішим за ТБ за однакової яскравості зображення.

Проектор Xiaomi Fengmi Laser TV 4K Cinema Pro

Надихнувшись успіхом Fengmi 4K, Xiaomi випустила у 2020 році покращену версію Pro. Її оснастили потужнішим процесором Amlogic T972 з частотою до 1,9 ГГц, а також підтримкою декодованого відео роздільною здатністю 8K. Ультракоротка лінза дозволяє встановити лазерний проектор Xiaomi 4К майже впритул до стіни, що дозволить заощадити місце. Модель дорога, проте завдяки своїм характеристикам заслужила місце у топі, як одна з найпросунутіших в Україні. Xiaomi Fengmi Laser TV 4K Cinema Pro – чудовий лазерний проектор для домашнього кінотеатру.

Яскравість: 2400 ANSI лм

Контрастність: 3300:1

Потужність: 330 Вт

Проекційне співвідношення: 0.14 м (40 дюймів) — 0.5 м (200 дюймів)

Роздільна здатність: 4К (3840x2160)

Матричні технології: DLP

Роз'єми: HDMIх2, HDMI/ARC, AV, USB 2.0, Аудіо вихід 3,5 мм, аудіо вихід SPDI/F, LAN

Додаткові фішки: HDR10, вбудована акустична система DTS+DOLBY dual

ОС: MIUI TV, FengOS

Ціна: 68 тис. грн

[ + – ] Проектор Xiaomi Fengmi Laser TV 4K Cinema Pro

Проектор Samsung The Premiere SLP7T

Лазерний проектор Samsung обіцяє якісну та яскраву картинку навіть у денному світлі без використання штор, посилаючись на внутрішні дослідження. Він добре підходить як домашній кінотеатр завдяки функціям SmartTV і 30-ватним 2.2-канальним динамікам. Крім того, лазерний проектор Premiere має корпус із закругленими краями, тому добре впишеться майже в будь-який інтер'єр. Лазерний проектор Samsung 4К з пультом дозволяє керувати зображенням не встаючи з дивана, а технологія AirPlay 2 показувати фото і відео прямо з iPhone.

Яскравість: 2200 ANSI лм

Контрастність: 1500:1

Потужність: 320 Вт

Проекційне співвідношення: 0.19 м (90 дюймів) — 0.42 м (120 дюймів)

Роздільна здатність: 4К (3840 x 2160)

Матричні технології: DLP

Рознімання: HDMIх3, USB, Ethernet (LAN); антенний вхід (вхід для ефірного/кабельного/супутникового ТБ), HDMI Quick Switch, Anynet+ (HDMI-CEC), eARC,

Додаткові фішки: Picture Engine, Dolby Digital Plus, Auto Motion Plus, Dialog Enhancement, HDR10+, FILMMAKER MODE, AirPlay 2, Game Enhancer.

ОС: Tizen

Ціна: від 85 тис. грн.

[ + – ] Лазерний проектор Samsung

Проектор LG HF80LSR

Досить стара модель (2019 року випуску), яка досі відносно недорого продається в Україні. На відміну від попередніх моделей, для великого зображення лазерний проектор LG доведеться встановити досить далеко від стіни, та й яскравість не найкраща. Незважаючи на це, HF80LSR — хороший проектор за свої гроші.

Яскравість: 2000 ANSI лм

Контрастність: 150000:1

Потужність: 150 Вт

Проекційне співвідношення: 0.9 м (30 дюймів) — 3.7 м (120 дюймів)

Роздільна здатність: Full HD (1920x1080)

Матричні технології: DLP

Роз'єми: HDMI (CEC)х2, один з підтримкою ARC (HDMI2), Toslink, оптичний аудіовихід, USB 2.0, Ethernet (LAN), аудіороз'єм 3,5 мм

Додаткові фішки: LG TV Plus, бездротовий прийом звуку Miracast та Intel WiDi, DLNA, MHL, керування голосом, Triple XD Engine

ОС: Smart TV webOS 4.0

Ціна: від 36 тис. грн.

[ + – ] Компактний проектор LG HF80LSR

Проектор Xiaomi Mijia ALPD 3.0

Цей лазерний проектор Xiaomi – один із найдешевших на українському ринку, які забезпечують 4К-дозвіл. У моделі немає спеціальних фішок, і для максимально великого зображення їй доведеться виділити тумбочку в 5 метрах від екрану, тобто необхідна дуже велика кімната. У той же час, лазерний проектор Mijia ALPD 3.0 має гарну звукову систему.

Яскравість: 2400 лм

Контрастність: 15000:1

Потужність: 200 Вт

Проекційне співвідношення: 1 м (50 дюймів) – 5 м (150 дюймів).

Роздільна здатність: 4К (3840x2160)

Матричні технології: DLP

Роз'єми: HDMIх2, HDMI/ARC, USB 2.0х2, аудіовихід 3,5 мм, аудіовихід SPDI/F (оптичний), LAN

Додаткові фішки: DOLBY DTS Звук, Miracast, AirPlay, DLNA, HDR10

ОС: MIUI TV, Android 9.0

Ціна: від 32 тис. грн.

[ + – ] Лазерний проектор Xiaomi

Проектор XGIMI Aura

Лазерні 3D-проектори зустрічаються рідко, і коштують дорого. XGIMI Aura дозволяє проектувати яскраву та якісну картинку на стіну або екран під будь-яким кутом. Цей лазерний короткофокусний проектор також має чотири вбудовані динаміки загальною потужністю 60 Вт.

Яскравість: 2400 ANSI лм

Контрастність: 3.000:1

Потужність: 300 Вт

Проекційне співвідношення: 0,1 м (80 дюймів) — 0,4 м (150 дюймів)

Роздільна здатність: 4К Ultra HD 3840х2160

Матричні технології: DLP Link із підтримкою 3D

Рознімання: HDMI 2.0х3, USB 2.0х3, mini-jack (3.5mm), Ethernet (RJ-45), Mini USB

Додаткові фішки: Chromecast, інтелектуальне налаштування екрана, автоматична корекція трапецоїдних спотворень (± 40 градусів), автофокус, Dolby та DTS

ОС: Android TV 10

Ціна близько 89 тис. грн.

[ + – ] Лазерний 3D-проектор

Зовсім недавно Xiaomi представила перший лазерний проектор з Dolby Vision. Модель Laser Cinema 2 4K оснащена ультракороткими лінзами, які дозволяють встановити її за 20 сантиметрів від стіни. Крім того, вона підтримує об'ємний звук Dolby Atmos.