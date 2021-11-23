Портативний кінотеатр: у Китаї створили найяскравіший герметичний Full HD проектор (відео)

Пристрій можна носити в рюкзаку, але для запуску потрібно підключити його до розетки.

Китайський стартап Jireno представив портативний проектор Cube4 зі smart TV, що виводить картинку діагоналлю 200 дюймів у Full HD. Подробиці про новий пристрій стали відомі виданню New Atlas.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Розробники збирають гроші на краудфаундинговій платформі KickStarter, випуск запланований на лютий 2022 року. Вони представили своє дітище як "найяскравіший у світі 100% герметичний портативний проектор". Заявлена яскравість складає 500 люменів (ANSI), а контрастність — 3000:1. Нещодавно на ринку з'явився мобільний проектор Xgimi Halo яскравістю 600-800 ANSI люменів, проте він не герметичний.

Алюмінієвий корпус Cube4 добре захищений від води та пилу, що дозволяє виносити його навулицю, не побоюючись раптового дощу та поривів вітру. Крім того, герметичний оптичний блок унеможливлює появу плям на об'єктиві через кілька місяців роботи. Світлодіодне джерело світла розраховане на 30 тис. год роботи.

Jireno обіцяє виведення на екран зображення з роздільною здатністю 1920x1080 та підтримку декодування зображень у 4К. Обрати оптимальну дистанцію до екрану допоможуть технології автоматичного фокусу та корекції трапецоїдних спотворень. Технологія HDR10+ забезпечить високу деталізацію яскравих і темних ділянок під час перегляду відео. Два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт із живленням від аудіотехнології Vidu передають як високі, так і низькі частоти звуку, роблячи Cube4 універсальним рішенням як для домашнього кінотеатру, так і відпочинку навулиці.

Функцію Smart TV забезпечує власна операційна система Jireno на базі Android TV. За умов доступу до бездротового інтернету, користувачі зможуть використовувати безліч розважальних програм і стрімінгових сервісів. На екрані також можна вивести контент із мобільних пристроїв, підключених через Bluetooth 5.0. Крім того, є порти HDMI 2.0, USB типу A і C, а також 3,5-мм роз'єм для навушників. Проектор оснащений процесором Amlogic T972, 2 ГБ ОЗП та 16 ГБ вбудованої пам'яті.

Модель настільки компактна, що її можна сховати в рюкзак або всюди носити із собою, тримаючи за спеціальну ручку. Керувати проектором пропонують за допомогою пульта з голосовим керуванням. У той же час у Cube4 немає вбудованої батареї, тому вона працює виключно від розетки або генератора.

Раніше Xiaomi представила перший у світі проектор із Dolby Vision і smart TV. Завдяки вбудованим динамікам, голосовому управлінню та високій яскравості він стане гарною заміною традиційним телевізорам.

Фокус також представив рейтинг найкращих лазерних проекторів на українському ринку. Щоб із комфортом дивитися фільми та серіали при денному світлі, джерело світла має бути досить яскравим, а зображення контрастним. На щастя, українці можуть придбати такі моделі за доступними цінами.