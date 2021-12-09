LG выпустила "странный" телевизор: его можно прислонить к стене и закрыть крышкой

OLED-телевизор серии Evo Object Collection имеет экран с диагональю 65 дюймов и подвижные динамики.

Компания LG презентовала OLED-телевизор премиум-класса. Внешне он напоминает картину на "подрамнике", благодаря чему не нуждается в подставке и тумбе. Устройство поступит в продажу в Южной Корее в конце этого месяца, сообщает издание flatpanelshd.com.

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Телевизор LG 65ART90, или OLED Evo Object Collection, был презентован на днях в Южной Корее. Как предполагают журналисты, вероятно, данная модель станет конкурентом ТВ-панелям серии The Frame от Samsung.

"Мы ориентируемся на статусных клиентов, которые хотят иметь в своих домах все только самое лучшее. Именно поэтому мы создаем новые продукты, которые отличают наилучшее качество изображения и инновационный дизайн", — сказал маркетинг-директор компании Ким Сон-Хен.

Устройство имеет металлический каркас, который можно поставить прямо на пол и прислонить к стене или повесить на стену. За тканевой крышкой, закрывающей экран максимум на 2/3, находится встроенная 4,2-канальная аудиосистема мощностью 80 Вт, бежевого, красного или зеленого цветов

Уникальность LG ART90 в том, что крышка может перемещаться вверх и вниз, чтобы скрыть дисплей, когда он не используется. Если прикрыть часть экрана, то на видимую часть будет выводиться информация о времени, погоде, названии трека (при прослушивании музыки).

"Клиенты могут регулировать положение крышки с помощью специального пульта дистанционного управления в соответствии с ситуацией или вкусом. Вы можете придать экрану "линейный" вид, когда открыта только часть экрана, и "полный" вид, когда экран открыт целиком. В режиме линейного просмотра, даже когда вы не смотрите телевизор, его можно использовать для прослушивания музыки, а в полноэкранном режиме вы можете наслаждаться эксклюзивными темами из коллекции объектов LG OLED Evo — таким образом ТВ-панель может служить картиной, украшающей интерьер", — пояснили в компании.

"Мы ожидаем, что LG представит новую модель на выставке CES 2022 в январе", — пишет медиа.

[ + – ] OLED-телевизор LG - модель ART90

LG уже много лет исследует концепцию сочетания OLED с движущимися динамиками. В 2018 году появилась патентная заявка, где описывалась идея использования движущихся динамиков, что давало бы возможность менять соотношения сторон экрана OLED-телевизора в таких пропорциях: 21: 9, 16: 9 и 4: 3 (в зависимости от типа контента). В компании также рассматривали другие концепции телевизоров премиум-класса, такие как "обои OLED", производство которых было прекращено в начале этого года.

Устройство LG 65ART90 поступит в продажу в Южной Корее в конце этого месяца. Стоить он будет 9,9 миллиона вон ($8,5 тыс.). В компании не комментируют планы выхода модели на международные рынки.

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