Рідкісний вид: Samsung випустить MicroLED-телевізори обмеженим тиражем (відео)

Компанія обіцяє поставити на ринок 200 одиниць 110-дюймових телевізорів MicroLED вже у січні 2022 року.

До кінця 2021 року компанія Samsung обіцяла випустити 76-дюймові і 88-дюймові версії телевізорів The Wall MicroLED TV, проте цього не сталося — запуск був відкладений. Чи варто очікувати на ці моделі, а також нещодавно заявлену 110-дюймову версію, розповіло видання sammobile.com.

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У новому звіті компанії стверджується, що Samsung зробить 200 одиниць 110-дюймових телевізорів MicroLED у січні 2022 року. Принаймні таку інформацію опублікувало ЗМІ thelec.net. Такий тираж вкрай малий, проте експерти ринку не впевнені, що за місяць виробнику вдасться відвантажити навіть таку невелику партію. Справа в тому, що потужностей південнокорейського бренду вистачає лише на виробництво 10-12 таких телевізорів на місяць. Також зазначається, що протягом цього року фірмі вдалося продати лише кілька сотень телевізорів MicroLED.

Цікаво, що на виставку CES 2022, що відбудеться у січні 2022 року, Samsung привезе свій 99-дюймовий телевізор MicroLED. Як повідомляє sammobile.com, менеджмент компанії оцінить реакцію потенційних клієнтів, і виходячи з цього або наростить, або знизить виробництво.

"До кінця 2022 року компанія також може випустити 88-дюймову версію телевізора MicroLED з матрицею з 12,7-дюймових підкладок LTPS TFT, які забезпечують високу продуктивність", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що підкладки, створені з використанням технології LTPS (низькотемпературна полікрем'яна технологія) у багато разів надійніші за тонкоплівкові підкладки, виготовлені за допомогою поширеної технології лазерного відпалу.

Лінійка телевізорів Samsung 2022 також включатиме ТВ-панелі 8K MiniLED, 4K MiniLED і пристрої 4K OLED. Телевізори 8K MiniLED південнокорейської фірми (під торговою маркою Neo QLED) позиціюватимуться на міжнародному ринку як люксові. Коли можна буде купити MicroLED телевізор і за якою ціною, поки невідомо.

Раніше ми повідомляли про те, що інженери Samsung зберуть MicroLED-екрани з безлічі TFT-панелей. Така технологія має здешевити пристрої.