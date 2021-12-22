Редкий вид: Samsung выпустит MicroLED-телевизоры ограниченным тиражом (видео)

Компания обещает поставить на рынок 200 единиц 110-дюймовых телевизоров MicroLED уже в январе 2022 года.

К концу 2021 гола года компания Samsung обещала выпустить 76-дюймовые и 88-дюймовые версии телевизоров The Wall MicroLED TV, однако этого не случилось — запуск был отложен. Стоит ли ожидать этих моделей, а также недавно заявленной 110-дюймовой версии, рассказало издание sammobile.com.

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В новом отчете компании утверждается, что Samsung произведет 200 единиц 110-дюймовых телевизоров MicroLED в январе 2022 года. По крайней мере, такую информацию опубликовало СМИ thelec.net. Такой тираж крайне мал, однако эксперты рынка не уверены, что всего за месяц производителю удастся отгрузить даже такую небольшую партию. Дело в том, что мощностей южнокорейского бренда хватает лишь на производство 10-12 таких телевизоров в месяц. Также отмечается, что в течение этого года фирме удалось продать всего несколько сотен телевизоров MicroLED.

Интересно, что на выставку CES 2022, которая состоится в январе 2022 года, Samsung привезет свой 99-дюймовый телевизор MicroLED. Как сообщает sammobile.com, менеджмент компании оценит реакцию потенциальных клиентов, и исходя их этого либо нарастит, либо снизит производство.

"К концу 2022 года компания также может выпустить 88-дюймовую версию телевизора MicroLED с матрицей из 12,7-дюймовых подложек LTPS TFT, обеспечивающих высокую производительность", — говорится в материале.

Стоит отметить, что подложки, созданные с использованием технологии LTPS (низкотемпературная поликремневая технология) во много раз надежнее тонкопленочных подложек, изготовленных при помощи распространенной технологии лазерного отжига.

Линейка телевизоров Samsung 2022 года также будет включать ТВ-панели 8K MiniLED, 4K MiniLED и устройства 4K OLED. Телевизоры 8K MiniLED южнокорейской фирмы (под торговой маркой Neo QLED) будут позиционироваться на международном рынке как люксовые. Когда можно будет MicroLED телевизор купить и по какой цене, — пока неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что инженеры Samsung соберут MicroLED-экраны из множества TFT-панелей. Такая технология должна удешевить устройства.