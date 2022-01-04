Samsung избавилась от батареек и выпустила ТВ-пульт, заряжающийся от WiFi (видео)

Устройство постоянно превращает радиосигналы в электричество на расстоянии до 40 м от роутера.

Южнокорейская компания Samsung представила на выставке CES 2022 пульт дистанционного управления SolarCell Eco Remote с беспроводной зарядкой от Wi-Fi. Об этом пишет издание The Verge.

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Как объяснили разработчики, новая версия пульта для телевизоров может собирать радиоволны, исходящие от WiFi-роутера и превращать их в электроэнергию, чтобы дольше сохранять заряд батареи. Помимо этого, она заряжаться от солнечной энергии или искусственных источников света через панель на задней крышке, как и предыдущая модель. Для более быстрой перезарядки можно подключить устройство к кабелю USB-C.

В устройстве нет литий-ионных батареек, ведь их заменяет конденсатор, который способен постоянно хранить небольшое количество энергии в форме, "близкой к статическому электричеству". Такая технология не требует опасных химических электролитов, поэтому она позволит полностью отказаться от батареек ААА.

Как пишет Tech Radar, концепция использования радиочастотных сигналов, в том числе от WiFi, не нова, однако технология впервые внедряется в бытовую электронику на коммерческом уровне. В отличие от других решений для беспроводной зарядки, таких как Qi ближнего поля, пульт дистанционного управления Eco Remote не должен находиться в непосредственной близости от маршрутизатора или прикасаться к нему — зарядка происходит на расстоянии до 40 м. При этом пульт воспринимает только сигналы с частотой 2,4 ГГц.

[ + – ] Пульт Eco Remote от Samsung Фото: Samsung

"Будь то яркий солнечный день или середина ночи, аккумулятор остается полностью заряженным, собирая радиоволны маршрутизатора и преобразуя их в энергию", — заявили TechRadar представители Samsung.

В компании сообщили, что новое поколение Eco Remote планируют выпустить в этом году и поставлять со всеми телевизорами QLED 4K и 8K, такими как The Frame, Serif и Sero. Пульт изготавливают из переработанных вариантов в белом или черном цвете.

Ранее производитель сообщал, что переход на пульты дистанционного управления с полностью солнечной зарядкой позволит в ближайшие 7 лет сократить использование батареек на 99 млн единиц. Samsung также исследовал другие способы автоматической зарядки аккумулятора, например, от кинетической энергии при встряхивании пульта или звуковых вибраций.

Как стало известно в декабре, Samsung хочет выпустить 110-дюймовые MicroLED-телевизоры ограниченным тиражом в 200 единиц. Эксперты не уверены, что компании удастся создать заявленное количество панелей, ведь из-за падения производственных мощностей заводы могут суммарно отгружать лишь 10-12 устройств в месяц.

Недавно LG представила мобильный телевизор StanbyME с аккумулятором, который можно носить с собой благодаря небольшому весу и длинной "ножке". 27-дюймовый экран наклоняется под разными углами, позволяя подстроить обзор под себя в любой момент.