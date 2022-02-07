Samsung будет делать смартфоны из выброшенных в океан рыболовных сеток

В компании хотят минимизировать негативное влияние на окружающую среду, а в будущем во всей линейке продуктов Samsung планируют использовать переработанный пластик.

Южнокорейская компания Samsung будет использовать выброшенные в океан рыболовные сети для изготовления смартфонов из серии Galaxy в рамках экологической программы Galaxy for planet. Подобный материал впервые будет использоваться в смартфонах серии Galaxy S22. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В Samsung заявили, что разработали технологию, которая превращает выброшенные в океан рыбацкие сетки в высококачественный материал, который пригоден для использования в устройствах.

"Использование этого материала знаменует собой еще одно достижение в рамках проекта Galaxy for planet, цель которого — свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду и способствовать более устойчивому образу жизни для сообщества Galaxy", — сообщили в компании.

В будущем компания планирует внедрить во всю линейку продуктов переработанный пластик, найденный в океане. Бренд намерен полностью отказаться от одноразового пластика и бумаги и хочет использовать другие экологически чистые и безопасные материалы.

Сообщается, что около 640 тыс. тонн рыболовных сетей ежегодно выбрасывается в океан, это представляет серьезную угрозу для морских животных, рыб, коралловых рифов. Также они попадают в пищу и воду, употребляемую людьми.

"Переработка и повторное использование пластика, попадающего в океан, — лишь первый шаг в миссии Samsung по предотвращению климатического кризиса. Полученный опыт, новейшие технологии и сотрудничество с компаниями-партнерами помогут компании в поиске и создании новых экологических решений", — заявили в Samsung.

Galaxy for planet — стратегия нового видения бизнеса южнокорейского гиганта. В цели этой стратегии входит использование переработанных материалов во всех новых мобильных продуктах, отказ от пластика в упаковке и минимизация отходов, полученных в процессе производства к 2025 году.

Напомним, ранее Samsung отказалась от батареек и выпустила ТВ-пульт, который заряжается от WiFi. Устройство постоянно превращает радиосигналы в электричество на расстоянии до 40 м от роутера. Также пульт заряжается от солнечной энергии или искусственных источников света с помощью панели на задней крышке.