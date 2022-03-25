Пластик бежит по венам. Ученые впервые нашли частицы микропластика в кровотоке человека

Средняя концентрация обнаруженного пластика составляла 1,6 микрограмма на миллилитр. Это примерно 1 чайная ложка пластика на каждые 1000 литров.

Ученые из Амстердамского свободного университета использовали новые методы анализа крови и нашли первые доказательства того, что частицы пластика уже присутствуют в кровотоке человека, сообщает New Atlas.

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Пластиковые отходы, после попадания в окружающую среду подвергаются влиянию океанических течений, ветра и ультрафиолетового излучения. В результате пластик расщепляется на мелкие частицы – микропластик. Есть свидетельства того, что этот микропластик попадает в организм животных и рыб и вызывает необратимые нарушения.

Ученые из Амстердамского свободного университета разработали новый метод анализа крови человека и нашли крошечные частицы пластика в кровотоке людей, которые приняли участие в исследовании. У 16 из 22 абсолютно здоровых участников эксперимента ученые обнаружили частицы пластика в крови. Это первое доказательство того, что пластик может попадать в кровоток человека.

"Средняя концентрация обнаруженного пластика составляла 1,6 микрограмма на миллилитр. Это примерно 1 чайная ложка пластика на каждые 1000 литров", — говорит Хизер Лесли из Амстердамского свободного университета.

Ученые выяснили, что самыми распространенными частицами пластика в крови, были фрагменты полиэтилентерефталата (ПЭТ), полиэтилена и полимером стирола.

"Скорее всего микропластик попал в кровоток при вдыхании воздуха", — говорит Лесли.

[ + – ] Ученые выяснили, что самыми распространенными частицами пластика в крови, были фрагменты полиэтилентерефталата (ПЭТ), полиэтилена и полимером стирола Фото: Science

Обнаруженные частицы пластика могут оказывать токсическое воздействие на клетки человека и изменять их форму. Также эти частицы могут привести к увеличению уровня холестерина и сердечно-сосудистым заболеванием, говорят ученые.

Теперь ученые хотят узнать, как частицы микропластика могут перемещаться из крови в ткани и органы человека.

"Это только первые данные. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять насколько большой проблемой является загрязнение пластиком крови у людей. И нужно точно выяснить, какую угрозу это представляет для человеческого здоровья", — говорит Лесли.

Напоминаем, что ученые нашли эффективный способ разложения пластика. Они разработали метод превращения пластика в водород с помощью солнечного света.

Фокус также писал о том, что ученые нашли микропластик в теле новорожденных младенцев. И он представляет для детей еще большую угрозу, чем для взрослых.