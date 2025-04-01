Токсичные частицы в воздухе, почве и воде навсегда изменят тела людей: как мы будем выглядеть (фото)

Исследователи показали ужасающие изображения, отображающие то, как микропластик в будущем повлияет на тела людей: человечество столкнется с увеличением веса, истончением волос и сыпью, похожей на экзему.

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Об этом пишет Daily Mail.

С тех пор как более 150 лет назад человечество изобрело пластик, он стал настоящей проблемой для планеты. Ученые уже обнаружили крохотные частицы пластика в воде, воздухе, почве, дыхании дельфинов и даже наших собственных телах. Но то, как микропластик влияет на здоровье человека и других живых существ все еще остается загадкой — в новом исследовании ученые, похоже, пролили свет на эту тайну.

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Основная проблема микропластика заключается в том, что он весьма миниатюрных размеров и не поддается биологическому разложению — простыми словами, частицы могут храниться сотни, а то и тысячи лет. Теперь ученые из BusinessWaste.co.uk использовали искусственный интеллект, чтобы предсказать, как среднестатистический мужчина и женщина могут выглядеть после воздействия микропластика.

По словам эксперта по пластиковым отходам Марка Холла, полученные изображения демонстрируют весьма мрачную картину будущего человечества: от набора веса и истончения волос до сыпи, похожей на экзему. Исследователи по всему миру сегодня проводят исследования, пытаясь понять, как микропластик влияет на наше здоровье, однако большинство из них находятся на ранних стадиях.

Авторы исследования отмечают, что созданные ими фото основаны на результатах исследований и показывают тревожные результаты. Однако ученые надеются, что опубликованные ими изображения заставят людей задуматься и обратить свое внимание на эту масштабную проблему.

Для создания изображений ученые проанализировали исследования о воздействии низкого, среднего и высокого уровня воздействия микропластика. По словам Холла, к сожалению, сегодня микропластик в изобилии присутствует в нашей окружающей среде, загрязняя все вокруг.

Эксперты BusinessWaste.co.uk использовали искусственный интеллект для создания изображений, прогнозирующих, как будут выглядеть среднестатистические мужчины и женщины после воздействия микропластика Фото: BusinessWaste.co.uk

Низкий уровень воздействия микропластика

Авторы исследования предполагают, что такое воздействие включает в себя такие источники как пища, питье и общая окружающая среда.

На этом уровне большинство симптомов будут внутренними. Легкие изменения кожи могут включать сухость, покраснение и раздражение, вызванные взаимодействием микропластика с эндокринными разрушителями. Вы также можете испытывать некоторые изменения кишечника, включая вздутие живота, дискомфорт в желудке и нерегулярное пищеварение. Кроме того, люди могут ощущать легкую усталость.

Средний уровень воздействия микропластика

Если люди регулярно будут потреблять обработанные продукты или морепродукты, а также использовать синтетические ткани, вероятно, они подвергнутся среднему уровню воздействия.

Исследователи полагают, что такие уровни воздействия могут проявляться в виде повышенного уровня раздражения кожи, наряду с признаками преждевременного старения, такими как тонкие линии и морщины.

Предполагается, что глаза людей могут стать красными и раздраженными, также могут наблюдаться легкие трудности с дыханием, в том числе кашель и хрипы. Между тем, химические вещества, выщелачиваемые из микропластика, могут нарушить гормональный фон, что приведет к колебаниям веса и расстройству пищеварения. Наконец, люди могут испытывать более стойкую усталость и затуманивание мозга.

Эксперты BusinessWaste.co.uk использовали искусственный интеллект для создания изображений, прогнозирующих, как будут выглядеть среднестатистические мужчины и женщины после воздействия микропластика Фото: BusinessWaste.co.uk

Высокий уровень воздействия микропластика

Ученые полагают, что такое уровень воздействия могут испытать люди, которые длительно или постоянно подвергаются воздействию микропластика.

Ученые предположили, что это может привести к хроническому воспалению кожи, сыпи и состоянию, похожему на экзему. В то же время снижение функции легких может привести к синему или пурпурному оттенку кожи.

Микропластик в мозге может привести к замедлению рефлексов, проблемам с памятью и спутанности сознания, а также к потенциальному тремору рук. Другие неприятные побочные эффекты могут включать необъяснимую потерю или набор веса, истончение волос и изменение цвета кожи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как будут выглядеть люди в 2100 году.