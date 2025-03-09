Горбатые и с меньшим мозгом: ученые показали, как будут выглядеть люди в 2100 году

По данным ученых, уже через 80 лет у людей могут появиться руки, похожие на когти, из-за того, что они все больше времени проводят со своими мобильными телефонами.

Related video

Ученые исследовали, как технологии влияют на человеческий организм и заявили, что люди, которые будут жить в 2100 году, могут иметь сгорбленную спину от постоянного использования смартфонов, ноутбуков и других технологий, а также меньший мозг. Об этом пишет Daily Star.

Ученые создали 3D-модель будущего человека, которого назвали Минди.

Модель имеет сгорбленную спину от многочасового сидения за компьютерами и рассматривания телефонов.

Горбатая спина человека в 2100 году Фото: Daily Star

На их рисунке также видно, что Минди имеет большие мышцы шеи, которые помогают компенсировать ее плохую осанку; более толстый череп для защиты от радиации; и меньший мозг, который уменьшился из-за того, что она ведет, по их мнению, преимущественно неактивный образ жизни.

"Часы, проведенные в телефоне, напрягают шею и выводят позвоночник из равновесия. Как следствие, мышцам шеи приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы поддерживать голову. Сидение перед компьютером в офисе часами подряд также означает, что ваше туловище вытягивается перед бедрами, вместо того, чтобы быть выпрямленным и выровненным", — заявил эксперт по вопросам здоровья и благополучия Калеб Баке, который создал эту модель.

Эксперты прогнозируют, что менее чем через 100 лет у людей могут появиться руки, похожие на когти, из-за того, что они все больше времени проводят со своими мобильными телефонами.

Когтеобразные руки человека в 2100 году Фото: Daily Star

"То, как мы держим наши телефоны, может вызвать напряжение в определенных точках контакта, что приводит к "текстовому когтю" и "локтю под 90 градусов", также известному как синдром кубитального туннеля. Этот синдром вызван давлением или растяжением локтевого нерва, который проходит в бороздке на внутренней стороне локтя. Это вызывает онемение или ощущение покалывания в безымянном и мизинцах, боль в предплечье и слабость в руках, что приводит к длительному удержанию локтя согнутым", — пояснила доктор Никола Джорджевич.

Кроме того, ученые предположили, что люди разовьют двойное веко, чтобы защитить глаза от вредного света.

Также радиочастотное излучение, которое производится смартфонами, может влиять на мозг. Из-за этого Минди имеет более толстый череп, а вместе с ним и меньший мозг.

Невидимое изменение размера мозга основывается на научной теории идиотии.

"Выживание больше не зависит от того, чтобы быть самым большим, самым сильным человеком в своем виде. Так же и репродуктивный успех теперь зависит от широкого спектра показателей, включая финансовые возможности. В будущем более технологически подкованные люди, вероятно, будут наиболее успешными. В свете этого человеческие существа начнут сокращаться", — подчеркнули ученые.

Напомним, ученые выяснили, как на самом деле выглядел Иисус Христос.