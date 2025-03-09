Горбаті та з меншим мозком: вчені показали, як виглядатимуть люди у 2100 році

За даними науковців, вже через 80 років у людей можуть з'явитися руки, схожі на кігті, через те, що вони все більше часу проводять зі своїми мобільними телефонами.

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Вчені дослідили, як технології впливають на людський організм та заявили, що люди, які житимуть у 2100 році, можуть мати згорблену спину від постійного використання смартфонів, ноутбуків та інших технологій, а також менший мозок. Про це пише Daily Star.

Науковці створили 3D-модель майбутньої людини, яку назвали Мінді.

Модель має згорблену спину від багатогодинного сидіння за комп'ютерами та розглядання телефонів.

Горбата спина людини у 2100 році Фото: Daily Star

На їхньому малюнку також видно, що Мінді має більші м'язи шиї, які допомагають компенсувати її погану поставу; товстіший череп для захисту від радіації; і менший мозок, який зменшився через те, що вона веде, на їхню думку, переважно неактивний спосіб життя.

"Години, проведені в телефоні, напружують шию і виводять хребет з рівноваги. Як наслідок, м'язам шиї доводиться докладати додаткових зусиль, щоб підтримувати голову. Сидіння перед комп'ютером в офісі годинами поспіль також означає, що ваш тулуб витягується перед стегнами, замість того, щоб бути випрямленим і вирівняним", — заявив експерт з питань здоров'я та добробуту Калеб Баке, який створив цю модель.

Експерти прогнозують, що менш ніж через 100 років у людей можуть з'явитися руки, схожі на кігті, через те, що вони все більше часу проводять зі своїми мобільними телефонами.

Кігтеподібні руки людини у 2100 році Фото: Daily Star

"Те, як ми тримаємо наші телефони, може викликати напруження в певних точках контакту, що призводить до "текстового кігтя" і "ліктя під 90 градусів", також відомого як синдром кубітального тунелю. Цей синдром спричинений тиском або розтягненням ліктьового нерва, який проходить у борозенці на внутрішній стороні ліктя. Це викликає оніміння або відчуття поколювання в безіменному і мізинцях, біль у передпліччі та слабкість у руках, що призводить до тривалого утримання ліктя зігнутим", — пояснила доктор Нікола Джорджевич.

Крім того, вчені припустили, що люди розвинуть подвійну повіку, щоб захистити очі від шкідливого світла.

Також радіочастотне випромінювання, яке виробляється смартфонами, може впливати на мозок. Через це Мінді має більш товстий череп, а разом з ним і менший мозок.

Невидима зміна розміру мозку ґрунтується на науковій теорії ідіотії.

"Виживання більше не залежить від того, щоб бути найбільшою, найсильнішою людиною у своєму виді. Так само і репродуктивний успіх тепер залежить від широкого спектра показників, включаючи фінансові можливості. У майбутньому більш технологічно підковані люди, ймовірно, будуть найбільш успішними. У світлі цього людські істоти почнуть скорочуватися", — наголосили вчені.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як насправді виглядав Ісус Христос.