Не був білим та без довгого волосся: вчені з'ясували, як насправді виглядав Ісус Христос

На думку науковців, Ісус мав смагляву шкіру, карі очі та багато зморшок. Руки і ноги сина Божого, ймовірно, були мозолистими і грубими.

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Ісус Христос не був білим та не мав довгого волосся, проте у нього був "сталевий" прес, який приводив жінок у захват 2 000 років тому. Про це пише Daily Star.

Старший викладач біблійних і релігійних досліджень в Шеффілдському університеті доктор Мередіт Уоррен заявила, що м'язисті зображення Ісуса не є "повністю помилковими", оскільки він, ймовірно, був "сильним і струнким" через свою професію теслі.

"Ісус походить з сім'ї, де ручна праця є нормою, і він, безумовно, отримував фізичне навантаження, коли багато ходив", — сказала Уоррен.

Вона додала, що з часом зображення Ісуса на іконах почали змінюватися від традиційного пастуха до всемогутнього творця, на яких видно його міцну, точену статуру, з великими руками і біцепсами.

"Пізніше, коли ми отримали уявлення про всемогутнього Христа як Творця, його зображення збігалось з тим, як зображують Зевса або Юпітера: з бородою і довшим волоссям", — пояснила науковиця.

Журналісти наголосили, що Біблія не містить багато фізичних описів Ісуса, проте є натяки на те, що зовнішність Ісуса була невиразною.

Зокрема, коли Ісуса схопили римські солдати в Гетсиманському саду, Юда був потрібен, щоб впізнати Ісуса серед натовпу інших юдеїв.

"Ісус мав би мати смагляву шкіру, карі очі, як і місцеве населення. Він помер, не доживши до 40 років. Він не був багатим і проводив багато часу на свіжому повітрі, тому на його обличчі, ймовірно, з'явилися зморшки. Його руки і ноги, ймовірно, були мозолястими і грубими", — зазначила доктор Уоррен.

Як би міг виглядати Ісус Фото: Відкриті джерела

На її думку, найкраще уявлення про те, як міг виглядати Ісус, дають давньоєгипетські портрети мумій. Ці портрети були зроблені для чоловіків, які померли між 80-120 роками нашої ери і жили в тій самій частині світу, де жив Ісус.

Професор Джоан Тейлор своєю чергою зауважила, що Ісус багато подорожував пішки і мало їв, тому навряд чи у нього були б такі рельєфні м'язи, з якими його зображують деякі художники.

"Він і його учні, по суті, жили за рахунок гостинності, милосердя і вони ділилися їжею, тому я не думаю, що він їв так багато. Я бачу його скоріше жилавим, ніж огрядним", — підкреслила Тейлор.

Водночас через його ручну працю і менший раціон, Ісус з шістьма кубиками преса — це цілком реальний портрет сина Божого.

Нагадаємо, у січні 2025 учений розкрив передісторію появи "другого імені" Ісуса.

Фокус також писав про те, як злодій із вибаченнями повернув вкрадену статую Ісуса.