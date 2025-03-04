Не был белым и без длинных волос: ученые выяснили, как на самом деле выглядел Иисус Христос

По мнению ученых, Иисус имел смуглую кожу, карие глаза и много морщин. Руки и ноги сына Божьего, вероятно, были мозолистыми и грубыми.

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Иисус Христос не был белым и не имел длинных волос, однако у него был "стальной" пресс, который приводил женщин в восторг 2 000 лет назад. Об этом пишет Daily Star.

Старший преподаватель библейских и религиозных исследований в Шеффилдском университете доктор Мередит Уоррен заявила, что мускулистые изображения Иисуса не являются "полностью ложными", поскольку он, вероятно, был "сильным и стройным" из-за своей профессии плотника.

"Иисус происходит из семьи, где ручной труд является нормой, и он, безусловно, получал физическую нагрузку, когда много ходил", — сказала Уоррен.

Она добавила, что со временем изображения Иисуса на иконах начали меняться от традиционного пастуха до всемогущего творца, на которых видно его крепкое, точеное телосложение, с большими руками и бицепсами.

"Позже, когда мы получили представление о всемогущем Христе как Творце, его изображение совпадало с тем, как изображают Зевса или Юпитера: с бородой и длинными волосами", — пояснила ученая.

Журналисты отметили, что Библия не содержит много физических описаний Иисуса, однако есть намеки на то, что внешность Иисуса была невыразительной.

В частности, когда Иисуса схватили римские солдаты в Гефсиманском саду, Иуда был нужен, чтобы узнать Иисуса среди толпы других иудеев.

"Иисус должен был бы иметь смуглую кожу, карие глаза, как и местное население. Он умер, не дожив до 40 лет. Он не был богатым и проводил много времени на свежем воздухе, поэтому на его лице, вероятно, появились морщины. Его руки и ноги, вероятно, были мозолистыми и грубыми", — отметила доктор Уоррен.

Как бы мог выглядеть Иисус Фото: Відкриті джерела

По ее мнению, лучшее представление о том, как мог выглядеть Иисус, дают древнеегипетские портреты мумий. Эти портреты были сделаны для мужчин, которые умерли между 80-120 годами нашей эры и жили в той же части мира, где жил Иисус.

Профессор Джоан Тейлор в свою очередь отметила, что Иисус много путешествовал пешком и мало ел, поэтому вряд ли у него были бы такие рельефные мышцы, с которыми его изображают некоторые художники.

"Он и его ученики, по сути, жили за счет гостеприимства, милосердия и они делились едой, поэтому я не думаю, что он ел так много. Я вижу его скорее жилистым, чем тучным", — подчеркнула Тейлор.

В то же время из-за его ручного труда и меньшего рациона, Иисус с шестью кубиками пресса — это вполне реальный портрет сына Божьего.

Напомним, в январе 2025 года ученый раскрыл предысторию появления "второго имени" Иисуса.

Фокус также писал о том, как вор с извинениями вернул украденную статую Иисуса.