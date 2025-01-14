Тайна Христа разгадана: ученый раскрыл предысторию появления "второго имени" Иисуса (фото)

Исследователь наконец-то раскрыл тайну появления второго имени Иисуса Христа и она оказалась неожиданной.

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"Jesus H. Christ" — фраза, которая часто вызывает удивление и недоумение у людей. Откуда в ней взялась буква "H" и что она на самом деле означает? Теперь доктор Даниэл Макклеллан, почетный член Бирмингемского университета, наконец-то раскрыл предысторию появления предполагаемого "второго имени" Иисуса, пишет Daily Mail.

Исследователь объясняет, что вопреки распространенному мнению, буква "H" вообще ничего не обозначает. На самом деле буква берет свое начало в древнегреческом символе под названием "христограмма" и, по словам эксперта, возникла из давно забытой шутки об инициалах Иисуса.

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По словам доктора Макклеллана, наиболее широко распространенная теория заключается в том, что она происходит от определенной христограммы. Отметим, что христограмма — это одно-, двух- или трехбуквенная аббревиатура, которая используется в качестве символа для представления имени Иисус Христос.

Эксперт отмечает, что за сотни лет один из этих символов был искажен при переводе, в результате чего остались лишь предполагаемые инициалы JHC. В ранней истории церкви христиане начали создавать символы, которые сокращали имя Иисуса. Например, один из них, который мы иногда можем встретить, даже не подозревая этого: X-mas.

В ранней истории Церкви христиане начали создавать символы, называемые христограммами, которые объединяли первые буквы имени Иисуса или титула Христос Фото: Shutterstock

По словам доктора Макклеллана, X представляет греческую букву "X" или "Chi", которая является первой буквой в титуле Христос: Χρίστος (Christos). В то же время в римско-католической вере можно встретить символ, который выглядит как "X" с высокой "P", выходящей из него. По сути, этот символ представляет собой комбинацию двух древнегреческих букв, образующих первые две буквы слова "Христос" на греческом языке.

Согласно христианским верованиям, это также был тот самый символ, который император Константин увидел в видении перед обращением Римской империи в христианство. Отметим, что после внезапного обращения Константина эта так называемая христограмма вскоре стала его личным символом. С тех пор христограмма "Хи-Ро" встречается повсюду: от монет и римских веховых столбов в Британии до 1300-летней татуировки в Судане.

По словам доктора Макклеллана, еще одна христограмма использовала три буквы имени Иисуса на греческом языке: йота, эта, сигма. Вскоре ее начали использовать в латинской транслитерации как "IHS". Но есть и другой способ написания "S", называемый "лунная сигма", который очень похож на букву C. В результате первые три буквы имени Иисуса, транслитерированные на латынь, могут выглядеть как "IHC".

Этот символ принят в качестве личного символа римского императора Константина и был обнаружен повсюду Фото: University of Warsaw

Может показаться странным, что имя Иисус пишется с "I", однако это связано с тем, что буква "J" еще не была изобретена. До XVI века письменные тексты не различали буквы "i" и "j", хотя они и произносились по-разному. Считается, что первым, кто провел это различие, был итальянский грамматист Джан Джорджио Триссино в 1524 году. Однако после того, как буква "J" стала общепринятой в XVII веке, христограмма IHC стала записываться как "JHC".

Так или иначе, а буквы по-прежнему представляли собой лишь первые три буквы имени Иисуса, написанного по-гречески и транслитерованного на латынь.

Любопытно, что большинство библейски экспертов считают, что Иисус — не настоящее его имя. На самом деле Иисус жил в той части мира, где использовался арамейский язык, а потому его имя не должно было бы быть греческим. Одной из самых ранних версий имени Иисуса является еврейское имя Йешуа, которое является эквивалентом современного английского имени Джошуа. Однако, когда Новый Завет был написан на греческом языке, еврейское имя было переведено в приближенное имя Иисус.

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