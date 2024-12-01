Не такой, каким привыкли видеть: ученые рассказали, как на самом деле мог выглядеть Иисус (фото)

Ученые убеждены, что настоящее описание Бога христиан имело совершенно отличный вид от того, который укоренился в представлении христиан. Свою гипотезу исследователи базируют на ряде различных источников — от священных текстов до данных археологических находок той эпохи.

Христиане на протяжении многих столетий изображали Спасителя как мужчину со светлой кожей, длинными волосами и бородой, а также с просторной одеждой. Однако специалисты и ученые склоняются к тому, что на самом деле Иисус выглядел совершенно иначе от знакомого всем образа, пишет британское издание Daily Mail.

Специалисты по истории Древнего мира считают, что реальный портрет идет в разрез с принятыми канонами. Историки и теологи убеждены, что в текстах Евангелие, а также в сведениях археологов есть ответы, которые позволяют создать приблизительный портрет главного символа всех христиан.

Как мог на самом деле выглядеть Иисус (фото: Daily Mail)

Ученые согласны с тем, что Иисус принадлежал к еврейскому народу и скорее всего говорил на древнеарамейском языке. Поэтому скорее всего он имел не светлые глаза, длинные волосы и бороду, а был кареглазым, с волнистыми средней длины волосами и небольшой, но аккуратной бородой.

Еще одним предметом споров теологов и верующих является одежда Иисуса. Большинство христиан изображают его в виде мужчины с просторными и светлыми одеждами с шелковыми сандалиями. Однако профессор Лондонского Кинг-Колледжа Джоан Тейлор убеждена, что учитывая историю Иисуса, его происхождение из семьи плотника, он бы использовал более практичную одежду.

"В то время многие одежды красили в яркие цвета, но считалось более мужественным носить более тусклые оттенки или неокрашенную одежду. Внешний вид и одежда имеют значение, поэтому Иисус четко сказал об этом: он попросил тех, кого он посылал от его имени, носить только одну тунику и пару сандалий, без денег, так же как нуждающиеся могут прийти в деревню, нуждаясь в помощи. Тогда бы он сам одевался очень просто", — убеждена госпожа Тейлор.

Также специалисты отмечают физические данные Иисуса. Доктор Мередит Уоррен, которая преподает библейские и религиозные дисциплины в университете Шеффилда, убеждена, что длительные занятия плотничеством и столярством, а также другим физически тяжелым трудом, закалили его тело.

"Несомненно, что Иисус происходит из семьи, где физический труд был нормой. Поэтому он был хорошо физически развитым, а его ноги, руки и тело были в хорошем физическом тонусе", — заявила госпожа Уоррен.

Еще одним доказательством ученая называет его пешие походы. Иисус часто путешествовал на своих двоих со своими учениками. Поэтому ученая согласна с мнением антропологов о жизни мужчин в I в. н.э., которые преимущественно зарабатывали тяжелым трудом.

"Он и его ученики, по сути, жили за счет и в помещениях добрых людей, которые были милосердными и часто делились простой едой. Поэтому я не думаю, что он ел довольно много, и скорее вижу его более жилистым, чем толстым", — констатирует госпожа Уоррен.

СМИ добавляет, что в тексте Библии нет ни одного четкого описания Иисуса. Соответственно, в течение истории человечества менялся общепринятый портрет главного символа христиан. Современное представление о длинноволосом мужчине с длинной бородой и просторной одеждой начали прочно закрепляться во времена Средневековья и Возрождения, в частности со времен иконописцев до работ Леонардо да Винчи.

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