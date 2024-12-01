Не такий, яким звикли бачити: вчені розповіли, як насправді міг виглядати Ісус (фото)

Вчені переконані, що справжній опис Бога християн мав абсолютно відмінний вигляд від того, який вкорінився в уявленні християн. Свою гіпотезу дослідники базують на низці різних джерел — від священих текстів до даних археологічних знахідок тієї епохи.

Християни протягом багато сторіч зображали Спасителя як чоловіка зі світлою шкірою, довгим волоссям і бородою, а також з просторим одягом. Однак фахівці та вчені схиляються до того, що насправді Ісус виглядав геть інакше від знайомого всім образу, пише британське видання Daily Mail.

Фахівці з історії Стародавнього світу вважають, що реальний портрет йде у розріз з прийнятими канонами. Історики та теологи переконані, що в текстах Євангеліє, а також у відомостях археологів є відповіді, які дозволяють створити приблизний портрет головного символу всіх християн.

Як міг насправді виглядати Ісус (фото: Daily Mail)

Вчені згодні з тим, що Ісус належав до єврейського народу і наймовірніше говорив давньоарамейською мовою. Тому скоріш за все він мав не світлі очі, довгі волосся та бороду, а був карооким, з хвилястим середньої довжини волоссям та невеликою, але акуратною бородою.

Ще одним предметом суперечок теологів і вірян є одяг Ісуса. Більшість християн зображають його у вигляді чоловіка з просторими та світлими одежами з шовковими сандаліями. Однак професорка Лондонського Кінг-Колледжа Джоан Тейлор переконана, що враховуючи історію Ісуса, його походження з сім'ї теслі, він би використав більш практичний одяг.

"У той час багато одягу фарбували в яскраві кольори, але вважалося більш мужнім носити більш тьмяні відтінки або нефарбований одяг. Зовнішній вигляд і одяг мають значення, тому Ісус чітко сказав про це: він попросив тих, кого він посилав від його імені, носити лише одну туніку та пару сандалій, без грошей, так само як нужденні можуть прийти в село, потребуючи допомоги у скруті. Тоді б він сам одягався дуже просто", — переконана пані Тейлор.

Також фахівці відзначають фізичні дані Ісуса. Докторка Мередіт Воррен, яка викладає біблейські та релігійні дисципліни в університеті Шеффілда, переконана, що тривалий час заняття теслярством і столярством, а також іншою фізично важкою працею, загартували його тіло.

"Безсумнівно, що Ісус походить із сім’ї, де фізична праця була нормою. Тому він був добре фізично розвиненим, а його ноги, руки та тіло були в хорошому фізичному тонусі", — заявила пані Воррен.

Ще одним доказом вчена називає його піші походи. Ісус часто подорожував на своїх двох зі своїми учнями. Тому науковиця згодна з думкою антропологів про життя чоловіків у І ст. н.е, які переважно заробляли важкою працею.

"Він і його учні, по суті, жили коштом та в помешканнях добрих людей, які були милосердними та часто ділилися простою їжею. Тому я не думаю, що він їв доволі багато, і скоріше бачу його більше жилавим, ніж товстим", — констатує пані Воррен.

ЗМІ додає, що в тексті Біблії немає жодного чіткого опису Ісуса. Відповідно, протягом історії людства змінювався загальноприйнятий портрет головного символа християн. Сучасне уявлення про довговолосого чоловіка з довгою бородою та просторим одягом почали міцно закріплятися у часи Середньовіччя та Відродження, зокрема з часів іконописців до робіт Леонардо да Вінчі.

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