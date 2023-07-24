Від Леонардо да Вінчі до королеви Вікторії: який вигляд би мали відомі історичні постаті нині

Протягом історії ми бачили незліченну кількість зображень відомих особистостей завдяки картинам та фрескам. Однак завдяки сучасним технологіям дослідники показали, який би вигляд вони мали в реальному житті.

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Александр Македонський, він же Александр ІІІ, був царем давньогрецького королівства Македонія

Александр III Македонський народився 356 року до н. е. в Пеллі, стародавній столиці Македонії, і помер 323 року до н. е. у Вавилоні від лихоманки. Його військова доблесть і завоювання перських територій у Малій Азії, Сирії та Єгипті принесли йому визнання як "Александр Македонський".

Зокрема, він здобув перемогу в битві при Гавгамелах у 331 році до н. е., а його імперія простяглася на трьох континентах, охоплюючи Грецію, Єгипет, Дунай та індійський Пенджаб.

Королева Вікторія правила 64 роки

Королева Вікторія, яка правила Великобританією майже 64 роки, народилася в 1819 році в Кенсінгтонському палаці. Зійшовши на трон у 18 років у 1824 році, вона стала однією з найвідоміших британських монархів.

Її любовний зв'язок з принцом Альбертом і відданість ролі королеви знайшли відображення в її численних щоденниках. Правління Вікторії збіглося з величезними промисловими, технологічними та соціальними змінами, залишивши незгладимий слід в історії епохи.

Вільям Шекспір - англійський драматург, поет і актор, якого багато хто вважає найвидатнішим драматургом усіх часів

Вільям Шекспір, знаменитий англійський драматург, поет і актор, здобув неперевершену репутацію у світовій літературі. Він народився 1564 року в Стретфорді-на-Ейвоні і прославився такими літературними творами, як "Ромео і Джульєтта", "Гамлет" та "Отелло".

Хоча про його особисте життя відомо небагато, його мистецький внесок знайшов відгук у різних культурах і поколіннях.

Леонардо да Вінчі найбільш відомий завдяки своїм приголомшливим роботам

Леонардо да Вінчі, ерудита епохи Відродження з Італії, шанували за його художній блиск, а також за його таланти в скульптурі, архітектурі, музиці, математиці, інженерії, анатомії тощо.

Відомий такими шедеврами, як "Мона Ліза" та "Таємна вечеря", його малюнки, як і "Вітрувіанська людина", стали знаковими символами в різних сферах.

Влад ІІІ, відомий як Влад Дракула, був правителем Волощини, чия сумнозвісна жорстокість надихнула графа-вампіра Брема Стокера в романі "Дракула"

Влад ІІІ, відомий як Влад Дракула, був правителем Волощини, чия сумнозвісна жорстокість надихнула графа-вампіра Брема Стокера в романі "Дракула".

Він народився в 1431 році і був захоплений в заручники під час дипломатичної зустрічі в 1442 році. Він здобув сумну славу тим, що заколов 20 000 людей під Тирговіште, щоб відлякати османські війська. Ув'язнений на 12 років, Влад III загинув під час битви проти османів у 1476 році.

Марк Аврелій, останній з П'яти добрих імператорів, правив Римською імперією зі 161 по 180 рік нашої ери

Марк Аврелій, останній з П'яти добрих імператорів, правив Римською імперією зі 161 по 180 рік нашої ери. Поважаний за свою владу, людяність і компетентність, він помер, що ознаменувало занепад Західної Римської імперії.

Окрім того, що він був шанованим імператором, Марк Аврелій був філософом-стоїком, а його праці "Роздуми" присвячені самоконтролю та психологічній стійкості.

Наполеон Бонапарт, герой Французької революції і двічі імператор Франції, народився 1769 року на Корсиці

Наполеон Бонапарт, герой Французької революції і двічі імператор Франції, народився 1769 року на Корсиці. Як вправний стратег і амбітний лідер, він розширив свою імперію внаслідок військових завоювань, але врешті-решт зазнав поразки і був засланий у вигнання.

Він помер на острові Святої Єлени у віці 51 року.

Імператриця Жозефіна, уроджена Жозефіна де Богарне, була першою дружиною Наполеона І

Імператриця Жозефіна, перша дружина Наполеона I, вела яскраве життя, позначене пристрасними романами, перш ніж вийшла заміж за Наполеона в 1796 році.

Відома своєю красою, вона випромінювала елегантність і витонченість, але їхній шлюб розпався, коли вона не змогла народити спадкоємця. Її непохитна відданість Наполеону збереглася навіть після його ув'язнення і смерті.

Анна Болейн, друга дружина Генріха VIII, зіткнулася з трагічною долею: її шлюб анулювали, а її саму звинуватили у державній зраді

Анна Болейн, друга дружина Генріха VIII, зіткнулася з трагічною долею: її шлюб анулювали, а її саму звинуватили у державній зраді.

Народившись у 1501 році, вона привернула увагу Генріха, коли була фрейліною його першої дружини. Її відмова бути його коханкою призвела до низки подій, включаючи англійську Реформацію, що врешті-решт призвело до її страти.

Марія Антуанетта, остання королева Франції, спровокувала громадські заворушення, які сприяли Французькій революції

Марія Антуанетта, остання королева Франції, спровокувала громадські заворушення, які сприяли Французькій революції. Вона народилася в 1755 році, вийшла заміж за короля Людовика XVI у віці 14 років, створивши союз між Австрією і Францією.

Її екстравагантність і нібито цитата "нехай їдять торт" налаштувала громадськість проти неї. Її правління закінчилося стратою на гільйотині в 1792 році.

Ці історичні постаті, відображені крізь призму художньої перспективи, продовжують зачаровувати нас і залишають незгладиму спадщину в анналах часу. Їхні історії є свідченням багатого гобелену людської історії.

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