Не Густав, а Гертруда: дослідники відновили обличчя скелету з корабля "Ваза" (фото)

Знаменитий шведський військовий корабель "Ваза", який трагічно затонув під час свого першого рейсу, містив майже 20 скелетних останків коли його підняли в 1960-х роках. Серед них увагу дослідників привернув особливий скелет, який спочатку отримав назву Густав.

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Однак нещодавні досягнення в галузі генетичного аналізу дозволили зробити дивовижне відкриття, а дослідники дали скелету нове ім'я — Гертруда. За допомогою шведського художника-криміналіста Оскара Нільссона створено комплексну реконструкцію зовнішності жінки, яка дає уявлення про те, як вона виглядала до нещасливої корабельної аварії 1628 року, пише Live Science.

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Згідно з останніми генетичними дослідженнями, Гертруді на момент смерті було від 25 до 30 років. Вона мала блакитні очі, світле волосся і світлу шкіру. Цю реконструкцію зробив Нільссон, який раніше створив портрет Густава у 2006 році. Тепер він намагався точно зобразити Гертруду, щоб виправити історичний запис і зробити свій внесок у нову експозицію Музею Ваза.

Підтекст жіночої ідентичності Гертруди натякає на її потенційний сімейний статус. Історичні свідчення вказують на те, що тільки заміжні жінки, особливо ті, що одружені з чоловіками на борту корабля, могли брати участь у першому плаванні. Цей новий погляд на життя Гертруди додає вимір до історії нещасливого судна.

Для створення детальної реконструкції Нільссон використав КТ (комп'ютерну томографію) та 3D-друк черепа Гертруди з попередньої реконструкції "Густава". Посилаючись на дані про товщину тканин сучасних скандинавських і північноєвропейських жінок аналогічного віку і ваги з Гертрудою, Нільссон виготовив репліку черепа, застосувавши пластилін, щоб сформувати шаруваті м'язи, дотримуючись водночас наукових методів визначення рис обличчя, таких як ніс, очі й рот.

Для створення детальної реконструкції Нільссон використав КТ (комп'ютерну томографію) та 3D-друк черепа Гертруди з попередньої реконструкції "Густава" Фото: Oscar Nilsson

Хоча Нільссон прагнув зберегти певну схожість з попередньою реконструкцією Густава, відмінності неминучі через стать і вік Гертруди. Коригування включали надання їй типового носа порівняно з попереднім зображенням Густава, а також акцент на більш пухких губах, щоб відобразити її молодший вік.

Фізичний стан Гертруди також дав важливу інформацію про її життєвий досвід. Скелетний аналіз її спини виявив ознаки постійного підняття важких предметів, попри її відносно молодий вік.

А тому реконструкція зображує жінку, позначену наслідками важкої праці, що свідчить про суворість її життя.

У співпраці з Анною Сільверульв, експерткою з текстилю Музею Ваза, Нільссон одягнув Гертруду в темно-сіру куртку і капелюх, фрагменти яких знайшли поруч з її останками. Мікроскопічний аналіз підтвердив, що капелюх спочатку був яскраво-червоним і мав унікальний дизайн, що нагадує традиційне святкове вбрання шведських селян і саамів, корінного народу Швеції.

Яскрава зовнішність Гертруди в поєднанні з історією її життя і передчасної смерті зробили її захопливим експонатом музею.

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