Не Густав, а Гертруда: исследователи восстановили лицо скелета с корабля "Ваза" (фото)

Знаменитый шведский военный корабль "Ваза", который трагически затонул во время своего первого рейса, содержал почти 20 скелетных останков когда его подняли в 1960-х годах. Среди них внимание исследователей привлек особый скелет, который изначально получил название Густав.

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Однако недавние достижения в области генетического анализа позволили сделать удивительное открытие, а исследователи дали скелету новое имя — Гертруда. С помощью шведского художника-криминалиста Оскара Нильссона создана комплексная реконструкция внешности женщины, которая дает представление о том, как она выглядела до злополучного кораблекрушения 1628 года, пишет Live Science.

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Согласно последним генетическим исследованиям, Гертруде на момент смерти было от 25 до 30 лет. У нее были голубые глаза, светлые волосы и светлая кожа. Эту реконструкцию сделал Нильссон, который ранее создал портрет Густава в 2006 году. Теперь он пытался точно изобразить Гертруду, чтобы исправить историческую запись и внести свой вклад в новую экспозицию Музея Ваза.

Подтекст женской идентичности Гертруды намекает на ее потенциальный семейный статус. Исторические свидетельства указывают на то, что только замужние женщины, особенно те, что женаты с мужчинами на борту корабля, могли участвовать в первом плавании. Этот новый взгляд на жизнь Гертруды добавляет измерение к истории злополучного судна.

Для создания детальной реконструкции Нильссон использовал КТ (компьютерную томографию) и 3D-печать черепа Гертруды из предыдущей реконструкции "Густава". Ссылаясь на данные о толщине тканей современных скандинавских и североевропейских женщин аналогичного возраста и веса с Гертрудой, Нильссон изготовил реплику черепа, применив пластилин, чтобы сформировать слоистые мышцы, придерживаясь при этом научных методов определения черт лица, таких как нос, глаза и рот.

Для создания детальной реконструкции Нильссон использовал КТ (компьютерную томографию) и 3D-печать черепа Гертруды из предыдущей реконструкции "Густава" Фото: Oscar Nilsson

Хотя Нильссон стремился сохранить определенное сходство с предыдущей реконструкцией Густава, различия неизбежны из-за пола и возраста Гертруды. Корректировки включали придание ей типичного носа по сравнению с предыдущим изображением Густава, а также акцент на более пухлых губах, чтобы отразить ее более молодой возраст.

Физическое состояние Гертруды также дало важную информацию о ее жизненном опыте. Скелетный анализ ее спины выявил признаки постоянного поднятия тяжестей, несмотря на ее относительно молодой возраст.

Поэтому реконструкция изображает женщину, обозначенную последствиями тяжелого труда, что свидетельствует о суровости ее жизни.

В сотрудничестве с Анной Сильверульв, экспертом по текстилю Музея Ваза, Нильссон одел Гертруду в темно-серую куртку и шляпу, фрагменты которых нашли рядом с ее останками. Микроскопический анализ подтвердил, что шляпа изначально была ярко-красной и имела уникальный дизайн, напоминающий традиционный праздничный наряд шведских крестьян и саамов, коренного народа Швеции.

Яркая внешность Гертруды в сочетании с историей ее жизни и безвременной смерти сделали ее увлекательным экспонатом музея.

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