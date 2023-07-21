Фрагменты черепа передали в Вену: ученые собираются исполнить последнее желание Бетховена

Фрагменты черепа, которые, как полагают, принадлежат Людвигу ван Бетховену, выдающемуся немецкому композитору 19-го века, вернули в Вену, город, где похоронен пианист.

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Пожертвовал эти фрагменты американский бизнесмен Пол Кауфманн, который унаследовал их и любезно передал Венскому медицинскому университету для исследовательских целей. Цель состоит в том, чтобы углубиться в болезни, которые преследовали знаменитого импресарио при жизни, и, в конце концов, установить причину его смерти, пишет Phys.org.

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Кауфманн убежден, что останки по праву принадлежат Вене, учитывая глубокую связь композитора с этим городом. Они состоят из десяти частей, две из которых значительно больше и происходят из затылка и правой части лба, соответственно.

Говоря об их важности, австрийский коронер Кристиан Райтер отметил ценный исследовательский потенциал, который они дарят для будущих исследований. Это совпадает с желанием самого Бетховена, чтобы его изучали после его смерти. Жизнь композитора пропитана постоянной борьбой с различными болезнями, и его особая просьба о научном исследовании добавляет важности этим фрагментам.

Людвиг ван Бетховен, известный своим исключительным вкладом в западную классическую музыку благодаря фортепианным, камерным и симфоническим произведениям, умер в возрасте 56 лет в 1827 году после многолетней борьбы с неизвестными болезнями и прогрессирующей потери слуха в последние годы жизни.

Считается, что эти фрагменты — единственные уцелевшие останки черепа Бетховена, что делает их огромной исторической и научной ценностью. Обстоятельства, сопровождавшие их открытие, добавляют им интриги.

Кауфманн, чьи еврейские предки спасались от нацистских преследований, наткнулся на фрагменты в маленькой коробочке с нацарапанной надписью "Бетховен". Эта коробочка хранилась в семейной депозитной ячейке во французском банке еще с 1990 года. След находки ведет к прапрадеду Кауфманна, австрийскому врачу Францу Ромео Селигману, который, как считается, получил их во время эксгумации тела Бетховена в 1863 году.

Теперь проведут детальный анализ, чтобы окончательно установить, что эти фрагменты действительно принадлежат покойному композитору, который отдал свой последний вздох в Вене.

Причина смерти Бетховена долгое время оставалась загадкой.

В 2005 году группа американских ученых провела исследование образцов волос Бетховена и фрагментов черепа, обнаружив следы свинцового отравления. Это открытие было важным, поскольку совпало с предыдущими находками свинца в волосах Бетховена.

Высокая концентрация этого элемента во фрагментах костей, проверенная в Аргонской национальной лаборатории Министерства энергетики США в штате Иллинойс, потенциально может быть связана с воздействием свинца на композитора, возможно, через бокал для вина, изготовленный из этого металла, или из-за определенных медицинских методов лечения, которые использовали тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть, распространенные в 18-м и 19-м веках.

В двадцать лет Бетховен страдал от изнурительных болей в животе, которые со временем только усиливались. Отчаявшись вылечиться, он обращался за медицинской помощью к многочисленным врачам.

Недавно исследователи, которые проанализировали геном Бетховена, используя аутентичные образцы волос, предположили, что основной причиной его преждевременной смерти могла быть печеночная недостаточность, возможно, вызванная сочетанием факторов, включая употребление алкоголя.

Поскольку эти драгоценные фрагменты черепа планируют детально изучить, они обещают раскрыть еще больше о жизни, здоровье и дальнейшей судьбе одного из самых знаковых композиторов в истории Людвига ван Бетховена.

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