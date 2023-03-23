Дело не в алкоголизме. 5 прядей Бетховена показали, что его болезнь печени была вызвана чем-то еще

Исследователи провели генетический анализ и обнаружили, что композитор перенес инфекцию, которая могла в дальнейшем сделать его печень более уязвимой.

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Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен умер в 1827 году, после его смерти патологоанатомы провели вскрытие и обнаружили в его печени множество "узелков размером с фасолину". Тогда эксперты предположили, что плохое состояние печени композитора связано с пристрастием к алкоголю, однако сегодня ученые считают, что было нечто еще, пишет The Guardian.

По словам первого автора исследования Тристана Бегга из Кембриджского университета, при жизни Бетховен часто сталкивался с обвинениями в пьянстве. Однако новое исследование доказывает, что кроме пристрастия к алкоголю была еще генетика и инфекция, которая сделала печень композитора более уязвимой — в результате, как минимум, потребовалось бы меньше алкоголя, чтобы нанести подобный ущерб организму Бетховена.

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В ходе исследования Бегг с коллегами изучили восемь прядей волос, которые, как считается, принадлежали великому немецкому композитору и пианисту. Исследователи полагали, что генетический анализ позволит пролить свет на его жизнь, заболевание и смерть. Генетический анализ показал, что Бетховен перенес инфекцию гепатита В, что увеличило риски развития заболевания печени, от которого, как считается, и умер немецкий композитор.

Отметим, что Людвиг ван Бетховен родился в Бонне в 1770 году и умер в Вене в возрасте 56 лет. Известно, что он страдал прогрессирующей потерей слуха, которая началась после 20 лет и привела к тому, что в 1818 году композитор стал функционально глухим.

В общей сложности исследователи изучили 8 прядей волос и генетический анализ показал, что лишь 5 из них в действительности принадлежали немецкому композитору, тогда как еще два образца были недостоверными, а третий не содержал достаточно сохраненной ДНК.

Один из образцов называется "замком Штумпфа", считается, что эта прядь была приложена к письму мастера по изготовлению арфы и фортепиано Иоганна Андреаса Штумпфа от 7 мая 1827 года, то есть, всего через пару месяцев после кончины Бетховена. В письме также было стихотворение, посвященное немецкому композитору.

Бегг с коллегами изучили этот образец и обнаружили, что результаты не могут исключить генетический вклад в прогрессирующие проблемы со слухом композитора, однако они также не обнаружили значительной предрасположенности. Кроме того, результаты анализа также не смогли объяснить жалобы композитора на проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые как известно включали диарею и боли в животе. Исследователи отмечают, что генетический анализ не смог подтвердить генетических проблем, например непереносимости лактозы или глютеновой болезни.

Более ранние исследования также предполагали, что великий немецкий композитор страдал от синдрома раздраженного кишечника (СРК), однако новый анализ также не смог этого подтвердить. В то же время Бегг с коллегами отмечают, что на развитие СРК влияют факторы окружающей среды, в то время как генетическая предрасположенность также может стать причиной развития болезни, но в меньшей степени.

В то же время работа исследователей проливает свет на смерть великого композитора — теперь исследователи предполагают, что композитор имел высокий генетический риск развития заболевания печени и, видимо, перенес инфекцию гепатита В. Бегг отмечает, что алкоголизм в действительности кажется наиболее простым объяснением узелков в печени композитора, однако теперь у исследователей есть доказательства, что не только пристрастие к алкоголю повредило здоровье Бетховена.

В ходе исследования ученые сравнили образцы Бетховена с данными от мужчин того же возраста и с теми же факторами риска и потребления алкоголя. Результаты показывают, что у каждого пятого в той или иной форме присутствовал цирроз печени.

Ранее Фокус писал о том, что Нотный лист с записями Бетховена оценили в $200 тыс.