От Леонардо да Винчи до королевы Виктории: как бы выглядели известные исторические фигуры сейчас

На протяжении истории мы видели бесчисленное количество изображений известных личностей благодаря картинам и фрескам. Однако благодаря современным технологиям исследователи показали, как бы они выглядели в реальной жизни.

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Ученые представили коллекцию фотографий известных людей прошлого, и того, как бы они выглядели сегодня, пишет Daily Mail.

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Александр Македонский, он же Александр III, был царем древнегреческого королевства Македония

Александр III Македонский родился в 356 году до н. э. в Пелле, древней столице Македонии, и умер в 323 году до н. э. в Вавилоне от лихорадки. Его военная доблесть и завоевание персидских территорий в Малой Азии, Сирии и Египте принесли ему признание.

В частности, он одержал победу в битве при Гавгамелах в 331 году до н. э., а его империя простиралась на трех континентах, охватывая Грецию, Египет, Дунай и индийский Пенджаб.

Королева Виктория правила 64 года

Королева Виктория, которая правила Великобританией почти 64 года, родилась в 1819 году в Кенсингтонском дворце. Взойдя на трон в 18 лет в 1824 году, она стала одной из самых известных британских монархов.

Ее любовная связь с принцем Альбертом и преданность роли королевы нашли отражение в ее многочисленных дневниках. Правление Виктории совпало с огромными промышленными, технологическими и социальными изменениями, оставив неизгладимый след в истории эпохи.

Уильям Шекспир — английский драматург, поэт и актер, которого многие считают величайшим драматургом всех времен

Уильям Шекспир, знаменитый английский драматург, поэт и актер, получил непревзойденную репутацию в мировой литературе. Он родился в 1564 году в Стретфорде-на-Эйвоне и прославился такими литературными произведениями, как "Ромео и Джульетта", "Гамлет" и "Отелло".

Хотя о его личной жизни известно немного, его художественный вклад нашел отклик в разных культурах и поколениях.

Леонардо да Винчи наиболее известен благодаря своим потрясающим работам

Леонардо да Винчи, эрудит эпохи Возрождения из Италии, был почитаем за его художественный блеск, а также за его таланты в скульптуре, архитектуре, музыке, математике, инженерии, анатомии и т. д.

Известный такими шедеврами, как "Мона Лиза" и "Тайная вечеря", его рисунки, как и "Витрувианский человек", стали знаковыми символами в разных сферах.

Влад III, известный как Влад Дракула, был правителем Валахии, чья печально известная жестокость вдохновила графа-вампира Брэма Стокера в романе "Дракула"

Влад III, известный как Влад Дракула, был правителем Валахии, чья печально известная жестокость вдохновила графа-вампира Брэма Стокера в романе "Дракула".

Он родился в 1431 году и был захвачен в заложники во время дипломатической встречи в 1442 году. Он снискал печальную славу тем, что заколол 20 000 человек при Тырговиште, чтобы отпугнуть османские войска. Заключенный в тюрьму на 12 лет, Влад III погиб во время битвы против османов в 1476 году.

Марк Аврелий, последний из Пяти добрых императоров, правил Римской империей со 161 по 180 год нашей эры

Марк Аврелий, последний из Пяти добрых императоров, правил Римской империей с 161 по 180 год нашей эры. Уважаемый за свою власть, человечность и компетентность, он умер, что ознаменовало упадок Западной Римской империи.

Кроме того, что он был уважаемым императором, Марк Аврелий был философом-стоиком, а его труды "Размышления" посвящены самоконтролю и психологической устойчивости.

Наполеон Бонапарт, герой Французской революции и дважды император Франции, родился в 1769 году на Корсике

Наполеон Бонапарт, герой Французской революции и дважды император Франции, родился в 1769 году на Корсике. Как искусный стратег и амбициозный лидер, он расширил свою империю в результате военных завоеваний, но в конце концов потерпел поражение и был сослан в изгнание.

Он умер на острове Святой Елены в возрасте 51 года.

Императрица Жозефина, урожденная Жозефина де Богарне, была первой женой Наполеона I

Императрица Жозефина, первая жена Наполеона I, вела яркую жизнь, отмеченную страстными романами, прежде чем вышла замуж за Наполеона в 1796 году.

Известная своей красотой, она излучала элегантность и утонченность, но их брак распался, когда она не смогла родить наследника. Ее непоколебимая преданность Наполеону сохранилась даже после его заключения и смерти.

Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, столкнулась с трагической судьбой: ее брак аннулировали, а ее саму обвинили в государственной измене

Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, столкнулась с трагической судьбой: ее брак аннулировали, а ее саму обвинили в государственной измене.

Родившись в 1501 году, она привлекла внимание Генриха, когда была фрейлиной его первой жены. Ее отказ быть его любовницей привел к ряду событий, включая английскую Реформацию, что в конечном итоге привело к ее казни.

Мария Антуанетта, последняя королева Франции, спровоцировала общественные беспорядки, которые способствовали Французской революции

Мария Антуанетта, последняя королева Франции, спровоцировала общественные беспорядки, которые способствовали Французской революции. Она родилась в 1755 году, вышла замуж за короля Людовика XVI в возрасте 14 лет, создав союз между Австрией и Францией.

Ее экстравагантность и якобы цитата "пусть едят торт" настроила общественность против нее. Ее правление закончилось казнью на гильотине в 1792 году.

Эти исторические фигуры, отраженные сквозь призму художественной перспективы, продолжают очаровывать нас и оставляют неизгладимое наследие в анналах времени. Их истории являются свидетельством богатого гобелена человеческой истории.

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