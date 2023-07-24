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Технологии и наука

От Леонардо да Винчи до королевы Виктории: как бы выглядели известные исторические фигуры сейчас

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности
Фото: Royalty_Now_/Instagram | Август был первым римским императором, который правил с 27 года до н. э. до своей смерти в 14 году н. э.

На протяжении истории мы видели бесчисленное количество изображений известных личностей благодаря картинам и фрескам. Однако благодаря современным технологиям исследователи показали, как бы они выглядели в реальной жизни.

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Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Александр Македонский, он же Александр III, был царем древнегреческого королевства Македония

Александр III Македонский родился в 356 году до н. э. в Пелле, древней столице Македонии, и умер в 323 году до н. э. в Вавилоне от лихорадки. Его военная доблесть и завоевание персидских территорий в Малой Азии, Сирии и Египте принесли ему признание.

В частности, он одержал победу в битве при Гавгамелах в 331 году до н. э., а его империя простиралась на трех континентах, охватывая Грецию, Египет, Дунай и индийский Пенджаб.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Королева Виктория правила 64 года

Королева Виктория, которая правила Великобританией почти 64 года, родилась в 1819 году в Кенсингтонском дворце. Взойдя на трон в 18 лет в 1824 году, она стала одной из самых известных британских монархов.

Ее любовная связь с принцем Альбертом и преданность роли королевы нашли отражение в ее многочисленных дневниках. Правление Виктории совпало с огромными промышленными, технологическими и социальными изменениями, оставив неизгладимый след в истории эпохи.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Уильям Шекспир — английский драматург, поэт и актер, которого многие считают величайшим драматургом всех времен

Уильям Шекспир, знаменитый английский драматург, поэт и актер, получил непревзойденную репутацию в мировой литературе. Он родился в 1564 году в Стретфорде-на-Эйвоне и прославился такими литературными произведениями, как "Ромео и Джульетта", "Гамлет" и "Отелло".

Хотя о его личной жизни известно немного, его художественный вклад нашел отклик в разных культурах и поколениях.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Леонардо да Винчи наиболее известен благодаря своим потрясающим работам

Леонардо да Винчи, эрудит эпохи Возрождения из Италии, был почитаем за его художественный блеск, а также за его таланты в скульптуре, архитектуре, музыке, математике, инженерии, анатомии и т. д.

Известный такими шедеврами, как "Мона Лиза" и "Тайная вечеря", его рисунки, как и "Витрувианский человек", стали знаковыми символами в разных сферах.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Влад III, известный как Влад Дракула, был правителем Валахии, чья печально известная жестокость вдохновила графа-вампира Брэма Стокера в романе "Дракула"

Влад III, известный как Влад Дракула, был правителем Валахии, чья печально известная жестокость вдохновила графа-вампира Брэма Стокера в романе "Дракула".

Он родился в 1431 году и был захвачен в заложники во время дипломатической встречи в 1442 году. Он снискал печальную славу тем, что заколол 20 000 человек при Тырговиште, чтобы отпугнуть османские войска. Заключенный в тюрьму на 12 лет, Влад III погиб во время битвы против османов в 1476 году.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Марк Аврелий, последний из Пяти добрых императоров, правил Римской империей со 161 по 180 год нашей эры

Марк Аврелий, последний из Пяти добрых императоров, правил Римской империей с 161 по 180 год нашей эры. Уважаемый за свою власть, человечность и компетентность, он умер, что ознаменовало упадок Западной Римской империи.

Кроме того, что он был уважаемым императором, Марк Аврелий был философом-стоиком, а его труды "Размышления" посвящены самоконтролю и психологической устойчивости.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Наполеон Бонапарт, герой Французской революции и дважды император Франции, родился в 1769 году на Корсике

Наполеон Бонапарт, герой Французской революции и дважды император Франции, родился в 1769 году на Корсике. Как искусный стратег и амбициозный лидер, он расширил свою империю в результате военных завоеваний, но в конце концов потерпел поражение и был сослан в изгнание.

Он умер на острове Святой Елены в возрасте 51 года.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Императрица Жозефина, урожденная Жозефина де Богарне, была первой женой Наполеона I

Императрица Жозефина, первая жена Наполеона I, вела яркую жизнь, отмеченную страстными романами, прежде чем вышла замуж за Наполеона в 1796 году.

Известная своей красотой, она излучала элегантность и утонченность, но их брак распался, когда она не смогла родить наследника. Ее непоколебимая преданность Наполеону сохранилась даже после его заключения и смерти.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, столкнулась с трагической судьбой: ее брак аннулировали, а ее саму обвинили в государственной измене

Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, столкнулась с трагической судьбой: ее брак аннулировали, а ее саму обвинили в государственной измене.

Родившись в 1501 году, она привлекла внимание Генриха, когда была фрейлиной его первой жены. Ее отказ быть его любовницей привел к ряду событий, включая английскую Реформацию, что в конечном итоге привело к ее казни.

Александр Македонский, королева Виктория, Уильям Шекспир, Леонардо да Винчи, Влад I, Марк Аврелий, Наполеон Бонапарт, императрица Жозефина, Анна Болейн, Мария Антуанетта, исторические фигуры, известные личности, прижизненные портреты, знаковые монархи Fullscreen
Мария Антуанетта, последняя королева Франции, спровоцировала общественные беспорядки, которые способствовали Французской революции

Мария Антуанетта, последняя королева Франции, спровоцировала общественные беспорядки, которые способствовали Французской революции. Она родилась в 1755 году, вышла замуж за короля Людовика XVI в возрасте 14 лет, создав союз между Австрией и Францией.

Ее экстравагантность и якобы цитата "пусть едят торт" настроила общественность против нее. Ее правление закончилось казнью на гильотине в 1792 году.

Эти исторические фигуры, отраженные сквозь призму художественной перспективы, продолжают очаровывать нас и оставляют неизгладимое наследие в анналах времени. Их истории являются свидетельством богатого гобелена человеческой истории.

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