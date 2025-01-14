Таємницю Христа розгадано: учений розкрив передісторію появи "другого імені" Ісуса (фото)

Дослідник нарешті розкрив таємницю появи другого імені Ісуса Христа і вона виявилася несподіваною.

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"Jesus H. Christ" — фраза, яка часто викликає подив і здивування в людей. Звідки в ній взялася літера "H" і що вона насправді означає? Тепер доктор Даніел Макклеллан, почесний член Бірмінгемського університету, нарешті розкрив передісторію появи ймовірного "другого імені" Ісуса, пише Daily Mail.

Дослідник пояснює, що всупереч поширеній думці, буква "H" взагалі нічого не позначає. Насправді буква бере свій початок у давньогрецькому символі під назвою "христограма" і, за словами експерта, виникла з давно забутого жарту про ініціали Ісуса.

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За словами доктора Макклеллана, найбільш широко поширена теорія полягає в тому, що вона походить від певної христограми. Зазначимо, що христограма — це одно-, дво- або трибуквена абревіатура, яка використовується як символ для представлення імені Ісус Христос.

Експерт зазначає, що за сотні років один із цих символів був спотворений під час перекладу, внаслідок чого залишилися лише передбачувані ініціали JHC. У ранній історії церкви християни почали створювати символи, які скорочували ім'я Ісуса. Наприклад, один із них, який ми іноді можемо зустріти, навіть не підозрюючи цього: X-mas.

У ранній історії Церкви християни почали створювати символи, звані христограмами, які об'єднували перші літери імені Ісуса або титулу Христос Фото: Shutterstock

За словами доктора Макклеллана, X представляє грецьку букву "X" або "Chi", яка є першою літерою в титулі Христос: Χρίστος (Christos). Водночас у римо-католицькій вірі можна зустріти символ, що має вигляд "X" з високою "P", що виходить із нього. По суті, цей символ являє собою комбінацію двох давньогрецьких букв, що утворюють перші дві літери слова "Христос" грецькою мовою.

Згідно з християнськими віруваннями, це також був той самий символ, який імператор Костянтин побачив у видінні перед наверненням Римської імперії до християнства. Зазначимо, що після раптового навернення Костянтина ця так звана христограма незабаром стала його особистим символом. Відтоді христограма "Хі-Ро" зустрічається всюди: від монет і римських віхових стовпів у Британії до 1300-річного татуювання в Судані.

За словами доктора Макклеллана, ще одна христограма використовувала три літери імені Ісуса грецькою мовою: йота, ця, сигма. Незабаром її почали використовувати в латинській транслітерації як "IHS". Але є й інший спосіб написання "S", званий "місячна сигма", який дуже схожий на букву C. У результаті перші три літери імені Ісуса, транслітеровані латиною, можуть виглядати як "IHC".

Цей символ прийнято як особистий символ римського імператора Костянтина, і його було виявлено всюди Фото: University of Warsaw

Може здатися дивним, що ім'я Ісус пишеться з "I", однак це пов'язано з тим, що буква "J" ще не була винайдена. До XVI століття письмові тексти не розрізняли літери "i" і "j", хоча вони й вимовлялися по-різному. Вважається, що першим, хто провів цю відмінність, був італійський граматист Джан Джорджіо Тріссіно 1524 року. Однак після того, як буква "J" стала загальноприйнятою в XVII столітті, христограма IHC стала записуватися як "JHC".

Так чи інакше, а букви, як і раніше, були лише першими трьома буквами імені Ісуса, написаного грецькою і транслітерованого латиною.

Цікаво, що більшість біблійних експертів вважають, що Ісус — не справжнє його ім'я. Насправді Ісус жив у тій частині світу, де використовувалася арамейська мова, а тому його ім'я не мало б бути грецьким. Однією з найбільш ранніх версій імені Ісуса є єврейське ім'я Єшуа, яке є еквівалентом сучасного англійського імені Джошуа. Однак, коли Новий Заповіт був написаний грецькою мовою, єврейське ім'я було перекладено в наближене ім'я Ісус.

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