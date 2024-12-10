Справжня дата Різдва не 25 грудня: вчені змінили уявлення про життя Христа

Багато вчених вважають, що Ісус народився раніше за традиційно прийняту дату — у період між 6 і 4 роками до н. е. Дослідження пов'язані з правлінням царя Ірода Великого, який помер навесні 4 року до н. е., згідно з історичними джерелами, як-от праці єврейського історика Йосипа Флавія.

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Для мільйонів християн по всьому світу Різдво має глибоке значення, що набагато перевищує просте святкування з подарунками та частуваннями. Згідно з традицією, цього року 25 грудня відзначається 2023-й день народження Ісуса Христа. Однак дивовижний факт полягає в тому, що Ісус, найімовірніше, не народився взимку 1 року н. е. Про це пише таблоїд Daily Mail.

Експерти вважають, що Ісус міг бути значно старшим, ніж заведено думати, і його народження відноситься до I століття до н.е. А що стосується самого дня народження, то вчені стверджують, що немає підстав вважати, що воно дійсно припадає на 25 грудня.

Дослідження, засновані на стародавніх астрономічних записах, вказують на те, що Ісус, найімовірніше, народився навесні. І хоча може здатися дивним, що Христос народився "до Різдва Христового" така плутанина пов'язана з помилкою, допущеною понад 1500 років тому.

Професор Лоренс Микитюк з Університету Пердью пояснив: "Попри численні теорії, у сучасному світі немає впевненості в точній даті народження Ісуса".

Скільки років Ісусу

Згідно з традиційною думкою, якщо Ісус народився 25 грудня 1 року н. е., йому цього року виповнилося б 2023 роки. Незалежно від релігійних поглядів, навряд чи можна заперечувати, що людина на ім'я Ісус справді існувала, і його життя пов'язане з римською провінцією Галілеєю близько двох тисяч років тому. Однак, як людина, що народилася в селянській родині, він не залишив офіційних записів про своє народження.

Професор Микитюк пояснює, що найкращий спосіб визначити реальну дату народження Ісуса — це пов'язати його життя з відомими історичними особистостями, про яких збереглися документи. Одним із таких ключових джерел є життя царя Юдеї Ірода Великого, який правив в Юдеї, включно з Віфлеємом і Єрусалимом, із 37 року до н. е.

Згідно з Біблією, почувши про народження "Царя Юдейського", Ірод наказав убити всіх хлопчиків, молодших за два роки. Якщо це правда, значить, Ісус мав народитися не пізніше, ніж за два роки до смерті Ірода.

Сучасному світу пощастило, що існує безліч історичних джерел, що описують життя і смерть Ірода, зокрема праці історика Флавія Йосипа. Йосип також згадує місячне затемнення перед смертю Ірода, що допомагає встановити орієнтовні дати його смерті — близько 4 року до н. е.

Помилка в розрахунках

Помилкове визначення року народження Христа пов'язують із ченцем Діонісієм Малим, який жив у VI столітті. Він запропонував нову систему літочислення, ґрунтуючись на римських даних, але допустив похибку в розрахунках.

Коли був дійсно день народження Ісуса

Професор Микитюк стверджує, навряд чи Ісус народився в грудні, тим паче 25 числа, оскільки "пастухи перебували в полі, стежачи за вівцями вночі". У зимовий період пастухи тримали овець у загоні, щоб захистити їх від холоду.

Ще один ключовий момент — трава, на якій паслися вівці, була найбільш зеленою навесні, до того, як сонце висушувало її. За словами професора, "цей факт свідчить, що Ісус, найімовірніше, народився навесні, у роки 6, 5 або 4 до н. е."

Навряд чи Ісус народився в грудні, тим більше 25 числа, оскільки "пастухи перебували в полі, стежачи за вівцями вночі". Фото: Getty Images

Деякі вчені спробували знайти точну дату, досліджуючи зірки. У Євангелії від Матвія розповідається, як три мудреці слідували за "зіркою Ісуса". У 5 році до н. е. китайські астрономи зафіксували появу комети, яка могла бути "Зіркою Вифлеєма". Професор Колін Гамфріс із Кембриджського університету стверджує, що це була саме та подія, яка згадується в Біблії.

Інші дослідники вважають, що "Зірка Вифлеєму" зовсім не була кометою, а астрономічною подією, непомітною для невчених очей. Однією з таких подій є рідкісне астрономічне явище — потрійне з'єднання планет Юпітера і Сатурна в 6 році до н.е., яке могло бути сприйнято як знамення, яке передвіщає народження нового царя.

Звідки взялася дата 25 грудня

Важко точно сказати, чому саме 25 грудня стало заведено вважати днем народження Ісуса. Одна з теорій припускає, що ранні християни навмисно перенесли свято на цей день, щоб збігтися з римським святом Сатурналій. Інші вважають, що цю дату обрали, оскільки вона збігається з передбачуваною датою розп'яття Ісуса, яка, на думку деяких християн, сталася 25 березня.

Нагадаємо, вчені розповіли, який насправді міг мати вигляд Ісус. Історики та теологи переконані, що в текстах Євангеліє, а також у відомостях археологів є відповіді, які дають змогу створити приблизний портрет головного символу всіх християн, і він сильно відрізняється від звичного образу.