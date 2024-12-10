Настоящая дата Рождества не 25 декабря: ученые изменили представление о жизни Христа

Многие ученые считают, что Иисус родился раньше традиционно принятой даты — в период между 6 и 4 годами до н. э. Исследования связаны с правлением царя Ирода Великого, который умер весной 4 года до н. э., согласно историческим источникам, таким как труды еврейского историка Иосифа Флавия.

Related video

Для миллионов христиан по всему миру Рождество имеет глубокое значение, намного превышающее простое празднование с подарками и угощениями. Согласно традиции, в этом году 25 декабря отмечается 2023-й день рождения Иисуса Христа. Однако удивительный факт заключается в том, что Иисус, скорее всего, не родился зимой 1 года н. э. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Эксперты считают, что Иисус мог быть значительно старше, чем принято думать, и его рождение относится к I веку до н. э. А что касается самого дня рождения, то ученые утверждают, что нет оснований полагать, что оно действительно приходится на 25 декабря.

Исследования, основанные на древних астрономических записях, указывают на то, что Иисус, скорее всего, родился весной. И хотя может показаться удивительным, что Христос родился "до Рождества Христова" такая путаница связана с ошибкой, допущенной более 1500 лет назад.

Профессор Лоренс Микитюк из Университета Пердью объяснил: "Несмотря на многочисленные теории, в современном мире нет уверенности в точной дате рождения Иисуса".

Сколько лет Иисусу

Согласно традиционному мнению, если Иисус родился 25 декабря 1 года н. э., ему в этом году исполнилось бы 2023 года. Независимо от религиозных взглядов, едва ли можно отрицать, что человек по имени Иисус действительно существовал, и его жизнь связана с римской провинцией Галилеей около двух тысяч лет назад. Однако, как человек, родившийся в крестьянской семье, он не оставил официальных записей о своем рождении.

Профессор Микитюк поясняет, что лучший способ определить реальную дату рождения Иисуса — это связать его жизнь с известными историческими личностями, о которых сохранились документы. Одним из таких ключевых источников является жизнь царя Иудеи Ирода Великого, правившего в Иудее, включая Вифлеем и Иерусалим, с 37 года до н. э.

Согласно Библии, услышав о рождении "Царя Иудейского", Ирод приказал убить всех мальчиков младше двух лет. Если это правда, значит, Иисус должен был родиться не позже, чем за два года до смерти Ирода.

Современному миру повезло, что существует множество исторических источников, описывающих жизнь и смерть Ирода, в том числе труды историка Флавия Иосифа. Иосиф также упоминает лунное затмение перед смертью Ирода, что помогает установить ориентировочные даты его кончины — около 4 года до н. э.

Ошибка в расчетах

Ошибочное определение года рождения Христа связывают с монахом Дионисием Малым, жившим в VI веке. Он предложил новую систему летоисчисления, основываясь на римских данных, но допустил погрешность в расчетах.

Когда был действительно день рождения Иисуса

Профессор Микитюк утверждает, вряд ли Иисус родился в декабре, тем более 25 числа, так как "пастухи находились в поле, следя за овцами ночью". В зимний период пастухи держали овец в загоне, чтобы защитить их от холода.

Еще один ключевой момент — трава, на которой паслись овцы, была наиболее зеленой весной, до того, как солнце высушивало ее. По словам профессора, "этот факт свидетельствует, что Иисус, скорее всего, родился весной, в годы 6, 5 или 4 до н. э."

Вряд ли Иисус родился в декабре, тем более 25 числа, так как "пастухи находились в поле, следя за овцами ночью". Фото: Getty Images

Некоторые ученые попытались найти точную дату, исследуя звезды. В Евангелии от Матфея рассказывается, как три мудреца следовали за "звездой Иисуса". В 5 году до н. э. китайские астрономы зафиксировали появление кометы, которая могла быть "Звездой Вифлеема". Профессор Колин Хамфрис из Кембриджского университета утверждает, что это было именно то событие, которое упоминается в Библии.

Другие исследователи полагают, что "Звезда Вифлеема" вовсе не была кометой, а астрономическим событием, незаметным для неученых глаз. Одним из таких событий является редкое астрономическое явление — тройное соединение планет Юпитера и Сатурна в 6 году до н. э., которое могло быть воспринято как знамение, предвещающее рождение нового царя.

Откуда взялась дата 25 декабря

Трудно точно сказать, почему именно 25 декабря стало принято считать днем рождения Иисуса. Одна из теорий предполагает, что ранние христиане намеренно перенесли праздник на этот день, чтобы совпасть с римским праздником Сатурналий. Другие считают, что эта дата была выбрана, поскольку она совпадает с предполагаемой датой распятия Иисуса, которая, по мнению некоторых христиан, произошла 25 марта.

Напомним, ученые рассказали, как на самом деле мог выглядеть Иисус. Историки и теологи убеждены, что в текстах Евангелие, а также в сведениях археологов есть ответы, которые позволяют создать приблизительный портрет главного символа всех христиан и он сильно отличается от привычного образа.