Тридцять років шукали ідеальну дієту: вчені розповіли, як харчуватися, щоб жити довше

У прагненні розкрити підходи до енергійної та вільної від хвороб старості останні дослідження вчених виявили глибокий вплив дієтичного вибору, зробленого в середині життя. Всебічне дослідження, що тривало три десятиліття, показало, що люди, які дотримуються певних моделей здорового харчування, мають значно більше шансів досягти 70-річного віку без хронічних захворювань.

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Про це пише ScienceAlert.

Дослідження, проведене групою фахівців з Гарвардської школи громадського здоров'я імені Т.Х. Чана і Копенгагенського університету під керівництвом доктора Анн-Жюлі Тессьє, доцентки кафедри харчування Монреальського університету, ретельно відстежувало харчові звички понад 105 000 учасників. Серед різних дієт, які брали участь у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine, найефективнішою виявилася альтернативна дієта здорового харчування (AHEI).

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Розроблена дієтологами Гарварду, AHEI робить акцент на споживанні фруктів, овочів, цільного зерна, горіхів, бобових і корисних жирів, зводячи до мінімуму споживання червоного і переробленого м'яса, напоїв з високим вмістом цукру і надмірної кількості солі. Виявилося, що в учасників, які ретельно дотримувалися AHEI, на 86% вищою була ймовірність здорового старіння порівняно з тими, хто дотримувався цієї дієти менше.

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Саме визначення "здорового старіння", дане в дослідженні, охоплює не тільки відсутність основних хронічних захворювань, як-от рак, діабет і серцево-судинні захворювання, а й збереження когнітивного, фізичного та психічного благополуччя.

Такий цілісний підхід підкреслює важливість дієтичних моделей, які підтримують загальний стан здоров'я, а не просто запобігають конкретним захворюванням.

Дослідження також виявило переваги Планетарного індексу здорового харчування (PHDI), який робить наголос на рослинну їжу і обмежує продукти тваринного походження як для здоров'я людини, так і для екологічної стійкості.

У той час як AHEI очолив рейтинг, PHDI також продемонстрував сильний зв'язок зі здоровим старінням, що говорить про те, що дієти, корисні для планети, можуть одночасно зміцнювати здоров'я людини.

Ці дані поповнюють зростаючий масив доказів на користь переходу на раціон, багатий рослинною їжею, доповненою помірною кількістю корисних продуктів тваринного походження. Такий раціон не тільки підвищує ймовірність здорового старіння, а й дає змогу гнучко враховувати індивідуальні вподобання різних людей, вважають автори.

Раніше Фокус писав про користь кето-дієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.