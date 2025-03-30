Емоція, що дарує нам молодість: учені дізналися, як щастя допомагає жити довше

У прагненні зрозуміти фактори, що сприяють довголіттю, дослідники звернули увагу на невловимий, але такий, що має величезний вплив, бік нашого емоційного благополуччя. Дослідження, проведене Медичною школою Duke-NUS у Сінгапурі, вказало на значну кореляцію між щастям і збільшенням тривалості життя серед літніх людей.

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Про це пише PsyBlog.

Дослідницька група ретельно проаналізувала дані 4 478 сінгапурців у віці 60 років і старше, зосередившись на їхньому самоописі рівня щастя і подальшої смертності за шестирічний період.

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Учасників запитували про те, які позитивні емоції вони відчували, наприклад, почуття щастя, задоволення від життя і надію на майбутнє. Ці відповіді були оцінені в "балах щастя" і розділені на "щасливі" і "нещасливі" групи для аналізу.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі Age and Aging, виявили чітку тенденцію: 20% "нещасливих" учасників померли протягом періоду дослідження, тоді як серед їхніх "щасливих" однолітків таких було лише 15%. Це говорить про те, що навіть скромне підвищення рівня щастя може мати відчутний вплив на збільшення тривалості життя людини.

Доцент Рахул Малхотра, старший автор дослідження, наголосив на потенційній користі ініціатив, спрямованих на підвищення психологічного благополуччя, заявивши, що такі зусилля "можуть сприяти збільшенню тривалості життя літніх людей".

Співавторка дослідження докторка Джун Мей-Лінг Лі підкреслила універсальний характер цього зв'язку, зазначивши, що від підвищення рівня щастя виграють як чоловіки, так і жінки в різних вікових групах похилого населення.

Важливо розуміти, що щастя, хоча і є суб'єктивним поняттям, містить у собі цілу низку позитивних емоцій і установок, які в сукупності сприяють загальному благополуччю людини.

Участь у діяльності, що сприяє встановленню соціальних зв'язків, заняття хобі та збереження позитивного світогляду — це практичні підходи, що можуть підвищити рівень щастя і, як наслідок, сприяти довшому і здоровішому життю.

Ці висновки узгоджуються з результатами ширшого кола досліджень, які свідчать про те, що психологічне благополуччя відіграє вирішальну роль у стані фізичного здоров'я.

Приділяючи першочергову увагу емоційному здоров'ю, як окремі люди, так і політики можуть зробити значущі кроки для поліпшення якості та тривалості життя старіючого населення, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, в якому віці люди почуваються найщасливішими. Дуже часто представники всіх вікових категорій почуваються не такими щасливими, як хотілося б. Чи може наука точно визначити етапи в нашому житті, коли ми досягаємо розквіту щастя?

Також Фокус писав про те, скільки грошей нам потрібно для щастя і чи існує якась фінансова межа. Вчені провели мета-аналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути тільки багатими, щоб бути щасливими.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.