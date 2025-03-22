Секрет щастя для українця: яка держава потрібна, щоб бути задоволеним життям

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Індекс щастя-2025. Україна — на 111-му місці зі 147 країн світу

Яка Держава потрібна Українцю для щастя

"Віра в доброту інших набагато тісніше пов'язана зі щастям, ніж вважалося раніше", — це висновок із доповіді про стан щастя World Happiness Report 2025. Вона опублікована 20 березня. Щедрість — ще один каталізатор щастя. Учені встановили, що ці якості впливають на стан щастя навіть більше, ніж підвищення зарплати.

Україна посіла 111-те місце у світі в Індексі щастя-2025. Минулого року ми були на 105-му місці. Немає свободи (Україна на 150-му місці в Індексі економічної свободи), немає приватної власності (102-е місце) — немає щастя. Ми опинилися ось у якій компанії: знизу Марокко (112-те місце), Туніс (113), Мавританія (114), Кенія (115), Уганда (116). Зверху Нігер (110-те місце), Пакистан (109), Палестина (108), Сенегал (107), Азербайджан (106) і Нігерія (105).

Топ 10 найщасливіших країн світу у 2025 р. — це: 1) Фінляндія, 2) Данія, 3) Ісландія, 4) Швеція, 5) Нідерланди, 6) Коста-Ріка, 7) Норвегія, 8) Ізраїль, 9) Люксембург і 10) Мексика.

Зазначимо місця інших країн: Ірландія — 15-те місце, Литва — 16-те, Чехія — 20-те, Німеччина — 22-ге, Британія — 23-тє, США — 24-те, Польща — 26-те, Франція — 33-тє, Сінгапур — 34-те, Румунія — 35-те, Естонія — 39-те, Аргентина — 42-ге, Казахстан — 43-тє, Китай — 68-ме, Угорщина — 69-те, Молдова — 80-те, Грузія — 91-ше, Туреччина — 94-те. США вперше з 2017 р. не увійшла до Топ 20 країн. Коста-Ріка і Мексика вперше увійшли до Топ 10. Показовою є позитивна динаміка Литви (16-те), Словенії (19-те) та Чехії (20-те).

Основні висновки з Індексу щастя-2025:

спільне приймання їжі тісно пов'язане з благополуччям у всіх регіонах світу. У США кількість людей, які обідають поодинці, за останні два десятиліття збільшилася на 53%;

розмір домогосподарства тісно пов'язаний зі щастям. Чотири–п'ять осіб, що живуть разом, насолоджуються найвищим рівнем щастя в Мексиці та Європі, але багато людей в Європі живуть самі по собі;

2023 року 19% молодих людей у всьому світі повідомили, що у них немає нікого, на кого вони могли б розраховувати в плані соціальної підтримки. Це на 39% більше, ніж у 2006 році;

смерті від відчаю трапляються рідше в країнах, де частіше здійснюються добрі справи;

зниження рівня щастя і суспільної довіри в США і деяких країнах Європи пояснює зростання і напрямок політичної поляризації та голосування проти системи;

ефективність благодійності дуже сильно варіює. Деякі благодійні організації в сотні разів краще за інших збільшують щастя на один вкладений долар.

Професорка соціальної психології Лара Акнін (Lara B. Aknin) вважає, що "людське щастя залежить від наших стосунків з іншими. Інвестування в позитивні соціальні зв'язки та участь у благодійних діях супроводжуються більшим щастям".

Джон Кліфтон, очільник Gallup, стверджує: "Щастя — це не тільки багатство або зростання — це довіра, зв'язок і знання того, що люди тебе підтримують. Звіт цього року доводить, що ми недооцінюємо, наскільки добрий світ насправді. Якщо ми хочемо сильніших спільнот та економік, ми маємо інвестувати в те, що справді важливо: одне в одного".

Професор економіки Ян Іммунуель де Нев, директор Оксфордського центру вивчення благополуччя каже: "Цього року звіт дає кількісну оцінку людським елементам життя, які часто важко виміряти. Виявляється, що спільні трапези та довіра іншим є навіть сильнішими провісниками благополуччя, ніж очікувалося. Ці результати змушують нас дивитися далі за традиційні детермінанти, як-от здоров'я та багатство, і спонукають людей знову сідати за стіл разом".

Життя, свобода і прагнення до щастя — це ідейний фундамент найуспішнішої країни у світі. Навіть вона схильна до ерозії, якщо управління життям і свободою доручити Державі. Між свободою і щастям категорично не можна ставити посередника в особі Держави.

Щойно ви обрали Політика, Чиновника, довірили йому підвищувати ваш рівень щастя, ви стали на найнебезпечнішу дорогу до рабства.

Щойно у вас у голові з'явилася думка про те, що Чиновник/Політик краще за вас знає, що таке щастя для вас, сходіть до друга, психолога або священника для звільнення себе від підлої, руйнівної думки.

Щойно ви прийняли гіпотезу про те, що Політик/Чиновник краще за вас розпоряджатиметься вашим часом, увагою, енергією, активами та ресурсами, знайте, що ви почали процес саморуйнування.

Щойно ви відмовилися від особистої відповідальності за своє благополуччя, за благополуччя своєї сім'ї, зіпхнули відповідальність на Державу, будьте певні, що ви добровільно одягли нашийник і передали повідець Чиновнику.

Щойно ви погодилися, що якісь професори, доктори наук і міністри розумніші за вас, чесніші за вас для визначення вашого щастя і благополуччя, прийміть як факт, що ви скочуєтеся до статусу раба.

Коли ми обираємо президента, депутата чи прем'єр-міністра, ми говоримо про ВВП, інфляцію, інвестиції, експорт і продуктивність праці. Усе це, насправді, лише інструменти, лише засоби для головного — для щастя. Людина не їсть ВВП, не радіє спільним обідом з бюджетним мультиплікатором, не сміється на пікніку зі ставкою заощадження. Усе, що робить Держава, має полегшувати шлях людини до щастя, має захищати цей шлях від злочинців, шахраїв і ґвалтівників.

Для щастя людини не потрібна Держава, яка володіє більшістю ресурсів і активів країни, розподіляє через руки VIP-розпорядників чужого понад 40% ВВП. Достатньо 10% ресурсів активів і до 25% ВВП держвидатків (у невоєнний час).

Для щастя Людини не потрібна Держава, яка під страхом штрафу і навіть в'язниці вилучає в неї більше половини заробленого. Згадаймо про ефективність і мораль десятини. Тільки в такій ситуації людина схильна до щедрості, до того, щоб ділитися з ближнім. Якщо ж усі вимоги Держави обходяться Людині в 60–65% її грошових доходів, то вона не доброту, а жорстокість і байдужість проявлятиме.

Для щастя Людини не потрібно за неї вирішувати, що небезпечно, а що прекрасно, що корисно, а що шкідливо, що прибутково, а що збитково, що морально, а що аморально, які ціни справедливі, а які грабіжницькі. Нехай сам вирішує. Нехай сам обирає. Нехай сам управляє ризиками життя. Саме такий уклад стимулює дбайливе ставлення до сім'ї, друзів і спільноти.

Для захисту щастя Людини не потрібна під час війни Держава, яка на оборону витрачає ~$50 млрд, а на невійськові видатки — ~$75 млрд, — і чиновники у змові з депутатами підвищують податки й душать підприємців перевірками, штрафами, сотнями інструментів регуляторної інквізиції.

Для щастя Українцю… потрібна повноцінна свобода і приватна власність. Вона цивілізує і виховує людину. Вона стимулює її на працю, на досягнення, на самоповагу від того, що вона сама може, що вона господар свого життя. Тільки в такому стані самоповаги проявляється щедрість душі, готовність ділитися з ближніми й разом захищати свій дім, свій район, свою країну.

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