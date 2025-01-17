Зростання корупції, падіння підприємництва. До чого призведе скасування банківської таємниці і кому вона вигідна

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Ліквідація банківської таємниці: наслідки.

"Великий брат" бере Україну за горло.

В умовах найсильнішого напруження і тиску, в ситуації нервового виснаження і психічного сум'яття, в контексті з війною, дефіцитами, постійними авралами виснаження кожна людина може припуститися помилки. Рідкісна людина зберігає здоровий глузд і прихильність до свободи, честі та совісті, коли навколо — бурі обурення, воронки незаконного збагачення, опортуністичні перетворення, тотальне перекручення законів. Навіть на рівні домашнього господарства це зробити дуже важко.

А уявіть собі VIP-розпорядника чужого. Політика чи чиновника, у якого щороку на руках — мільярди доларів грошей платників податків, величезна дискреційна влада вирішувати тисячі великих і малих проблем щодо зниження регуляторних, транзакційних витрат бізнесу. Кожне таке рішення — це потенційно спокуса матеріальними чи нематеріальними активами, винагородою. Біблійне "не вводь" у спокусу перетворилося для VIP-розпорядників чужого на режим життя в суцільній спокусі 24/7/365. Суцільна спокуса + величезна напруга = божевільні пропозиції.

Ми добре пам'ятаємо, як колишній заступник голови Офісу президента України Р. Шурма запропонував заборонити готівку, cash, і таким способом ліквідувати 98% корупції. Корупція жива, як ніколи. Живий і Р. Шурма. Немає його більше у владі. Працює на себе.

Сфера державних фінансів працює в особливо небезпечному режимі психологічного, емоційного напруження. Імовірно, тому чиновники з цієї сфери народжують запаморочливі ідеї, які ставлять на вуха всю країну. Не встигли закінчитися всі новорічні, різдвяні свята, як міністр фінансів Сергій Марченко запропонував... ліквідувати банківську таємницю: "...Ми не повинні боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців". Ось із такою аргументацією міністр фінансів пропонує забезпечити доступ податківцям до всіх рахунків громадян. Декларовані ним цілі звучать шляхетно і патріотично: забезпечити наповнення бюджету і фінансування ЗСУ під час війни, підвищити якість управління ризиками, гарантувати "соціальну справедливість"...

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Без банківської таємниці: податкова має отримати доступ до особистих рахунків українців, — міністр фінансів

...Банківська таємниця — один зі стовпів західної цивілізації. Це невід'ємна частина privacy, тобто особистого простору Людини. Банківська таємниця — обов'язкова умова реалізації прав і свобод людини. Вона така ж священна і недоторканна, як недоторканність житла, свобода совісті/релігії, свобода слова тощо.

Ліквідація банківської таємниці — це як дозвіл уповноваженим державним органам мати постійний доступ до житла громадян. Хіба мало чого вони там замишляють? А ну як теракти планують? Такий режим дасть змогу, мовляв, виявляти ворогів Держави. А ще такий захід дасть змогу ефективно боротися з домашнім насильством. Ось вам обґрунтування державної кампанії "прослуховування/камери в кожний дім".

Ліквідація банківської таємниці — це як введення "золотої акції" (права держави брати участь в управлінні приватним бізнесом, блокувати угоди) у кожен приватний бізнес. Може, приватники не усвідомлюють відповідальності перед майбутніми поколіннями, перед природою? Приватний бізнес не можна залишати без нагляду, інакше він заексплуатує працівника до смерті.

Одна з моїх улюблених біблійних істин — дорога в пекло вимощена благими намірами. Практично всі державні програми — цьому переконливе підтвердження.

Пропозиція міністра фінансів С. Марченка — якраз пропозиція з пекла. Нещодавно голова Європейського центрального банку К. Лагард на запитання про запровадження цифрового євро і заборону кешу однозначно відповіла, що це неможливо, бо порушує базові права людини, її privacy. Банківська таємниця — базовий інститут західної цивілізації. Україна декларує курс на вступ до ЄС, на Захід. Водночас члени її Уряду незмінно пропонують заходи та рішення з обойми авторитарних, тоталітарних лідерів.

Ліквідація банківської таємниці в Україні призведе до таких наслідків:

відтоку капіталу з банківської системи, різкого зростання грошового обороту "сірої" економіки;

посилення інвестиційної посухи, перетворення країни на інвестиційну пустелю;

зростання злочинності, здирництва і грабежів;

зростання корупції (торгівля даними);

ерозії довіри до Держави, що під час війни рівносильно завдаванню поразки, яка деморалізує;

відтоку підлітків, молоді за кордон через повну втрату надії на створення в Україні умов вільного ринку і підприємництва;

зниження підприємницької активності українців, перехід їх у юрисдикції, де є банківська таємниця, якісний захист прав власності та економічна свобода;

зниження податкових надходжень до державного бюджету, ослаблення матеріальної бази для ЗСУ.

Цікаво, коли міністр С. Марченко формулював для себе пропозицію ліквідувати банківську таємницю, він точно провів повний аналіз усіх "за" і "проти" такої пропозиції? Чи це — естафета завіральних, жалісливих ідей, яку йому передав колишній колега по економічному блоку Р. Шурма?

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