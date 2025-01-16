Без банківської таємниці: податкова має отримати доступ до особистих рахунків українців, — міністр фінансів

За словами Сергія Марченка, банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців, тому для фіскальних органів її "однозначно" потрібно скасувати.

Related video

Державна податкова служба України повинна отримати доступ до банківської таємниці клієнтів українських банків. Про це в інтерв'ю "УТ-2" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Інтерв'ю Сергія Марченка

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна відкритість і прозорість у сплаті податків — це наше майбутнє. Ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", — сказав Марченко

Він висловив переконання, що банківську таємницю для податківців скасують в рамках євроінтеграції.

За словами міністра фінансів, перешкодою на цьому шляху може стати недовіра українців до державних інституцій.

"Я не знаю, як правоохоронні органи будуть використовувати цю інформацію. Я не хвилююсь, бо я державний службовець — це як клеймо на все життя, коли всі твої майнові операції відомі. А люди не хочуть, кажуть, я ж не наймався на державну службу… В мене є побоювання, як правоохоронні органи це використають", — зазначив Марченко.

Він пояснив, що оптимальним виходом з такої ситуації може стати так зване "закриття периметра", коли інформація щодо особистих рахунків українців буде відома лише фіскальним, а не правоохоронним органам.

Марченко також додав, що співробітники податкової будуть працювати не з фінансовими даними конкретної особи, а аналізуватимуть масиви даних.

"Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками", — наголосив Марченко.

Нагадаємо, 8 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює список підстав для розкриття банківської таємниці.

В грудні 2024 Сергій Марченко заявив, що Україна зможе воювати з РФ за свої гроші принаймні до середини 2025 року.