Для розкриття банківської таємниці буде більше підстав: хто отримає доступ до інформації

Відтепер нотаріуси матимуть право отримувати інформацію про банківські рахунки фізичних осіб.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4174-IX, який розширює список підстав для розкриття банківської таємниці. До закону "Про банки і банківську діяльність" внесено зміни, які надають нотаріусам доступ до додаткової інформації про майно осіб, зниклих безвісти. Про це йдеться на сайті Верховної ради.

У пояснювальній до законопроєкту йдеться про те, що законопроєкт розроблено з метою забезпечення законодавчих передумов включення до переліку підстав розкриття банками банківської таємниці випадків застосування санкцій, зазначених у рішеннях уповноважених органів державної влади, розгляді справ щодо захисту інтересів України як держави, а також вжиття нотаріусами заходів зі встановлення опіки над майном фізичної особи, яку визнано безвісно відсутньою, або особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

"Законом передбачено, що банки розкриватимуть інформацію, що становить банківську таємницю, на запити Мін'юсту з метою вжиття заходів щодо розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції, для забезпечення виконання рішення суду про заборону політичної партії, під час розгляду справ щодо захисту інтересів України як держави, а також нотаріусів для вжиття ними заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або особи, яка зникла безвісти в разі особливих обставин. України як держави, а також на запити нотаріусів для вжиття ними заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яку визнано безвісно відсутньою, або особи, яка зникла безвісти за особливих обставин", — ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Верховна Рада проголосувала за нього 19 грудня 24 року.

Таким чином, нотаріуси зможуть отримувати доступ до інформації щодо безвісти зниклих осіб, а саме:

наявність рахунків, вкладів або електронних гаманців фізичних осіб;

залишки коштів, електронних грошей або банківських металів на рахунках;

інформацію про рухоме майно, яке перебуває на зберіганні або в заставі банку;

наявність договорів оренди індивідуальних банківських сейфів;

дані про рахунки умовного зберігання (ескроу) та кошти на них, призначені для бенефіціарів.

Зазначимо, отримати "тисячу Зеленського" можна у відділенні "Укрпошти". Пенсіонерам та іншим громадянам, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту", зимова допомога нараховуватиметься автоматично в день виплати за звичайним графіком.